Guto Volpi anuncia mudanças no Festival do Chocolate

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), anunciou que o tradicional Festival do Chocolate, que completa 20 anos, será ‘na rua’. O festejo é um dos principais atrativos culturais e econômicos da cidade, movimentando o comércio local e atraindo milhares de visitantes nos finais de semana em que é realizado. Este ano a festa mantém a tradição de ser realizada em agosto. A Prefeitura afirmou que as informações sobre o evento serão divulgadas em breve.

“Vamos mudar o modelo, para atender uma demanda antiga do comércio de Ribeirão Pires, no momento de comemoração de 20 anos, e fazer um festival na rua. Do Paço Municipal à Vila do Doce, pelas ruas Stella Bruna Cechi Nardelli, Felipe Sabbag, Fortuna e Miguel Prisco”, destacou.

Segundo o prefeito, é um formato completamente inovador e que deve ser usado nos próximos dez anos. “Então. é um modelo novo. É uma festa de rua e o festival vai para rua”, pontuou.

Sobre a programação cultural, o liberal afirmou que os shows serão todos itinerantes, com um palco montado no Paço Municipal e um na Vila do Doce. Além disso, em todas as ruas que o festival será implementado ocorrerão atividades o dia todo.

“O domingo continua para a família, (com ações para o público) infantil, com programação extremamente lúdica. Será uma grande inovação no modelo do Festival do Chocolate que a população conhece”, afirmou o prefeito, ao antecipar que a festa ocorrerá durante todo o mês de agosto, com possibilidade de início no fim de julho.

Segundo o prefeito, a mudança é necessária por conta dos 20 anos do mesmo formato e pelo fato de o comércio já estar estruturado para receber os turistas. “O visitante vem, degusta, se diverte, tem expectativa no próximo ano e o cardápio se consolidando no comércio, o turista volta todo final de semana”, ressaltou o liberal.

No ano passado, o Festival do Chocolate atraiu, em três fins de semana de agosto, cerca de 100 mil pessoas, em mais de 70 atrações gratuitas. O evento gastronômico integra o calendário turístico do Estado de São Paulo.

A festa de 2024 contou com vários artistas de renome, dentre os quais Maria Gadú, que encantou o público com sucessos da música brasileira, Tradição, Sergio Reis, Hungria, Blitz, Camisa de Vênus, Felipe e

Segundo o prefeito, a festa deste ano contará novamente com patrocínio da iniciativa privada.

