Gestão Taka registra 2.716 chamados sobre perturbação do sossego

O governo do prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), afirmou que entre janeiro e junho deste ano foram registrados 2.716 chamados relacionados à perturbação do sossego. Dados apurados com base nos protocolos abertos pela GCM (Guarda Civil Municipal), mostram que som alto em bares e similares é a maior causa dos chamados recebidos, sendo que reclamações sobre o barulho antes das 23h totalizaram 908 registros e depois deste horário, 344.

Em seguida aparecem os apontamentos sobre som alto em residências, com 706 queixas no período. Festas de rua irregulares, os conhecidos pancadões, somaram 250 registros, mesmo número dos chamados sobre som alto em veículos. Já barulho acima do normal em quadras ou outros locais totalizaram 112 registros.

As igrejas foram alvo de pouquíssimos chamados, com apenas dois registros entre janeiro e junho de 2025, segundo dados coletados junto à GCM.

Ao Diário, o secretário de Segurança Cidadã da cidade, Paulo Pinheiro da Silva, afirmou que a perturbação do sossego é uma das principais demandas da população. “Por isso, temos intensificado as ações da Guarda Civil Municipal e dos órgãos de fiscalização para combater os abusos, especialmente os pancadões. Nosso compromisso é garantir o direito ao descanso e à tranquilidade dos moradores de Diadema”, destacou.

A perturbação do sossego é uma infração que pode ser punida com advertência, multas e até prisão simples, dependendo da gravidade e da reincidência da situação. Qualquer pessoa que se sinta incomodada com o barulho excessivo pode denunciar a situação, seja por meio de contato com a polícia ou de outros canais de denúncia disponíveis.

Para denunciar perturbação do sossego em Diadema, o munícipe pode contatar a Guarda Municipal pelo telefone 4044-0259, a Polícia Militar pelo 190, ou usar o aplicativo Colab 156.

INVESTIMENTOS

Para intensificar a segurança na cidade, a Prefeitura de Diadema tem investido em ações estruturantes visando à modernização da Guarda Civil Municipal. Inclusive, Taka Yamauchi anunciou, em meados de maio, que por 130 dias a segurança ganhará maior atenção do governo municipal.

Entre as iniciativas da gestão destacam-se a criação do CISP (Centro Integrado de Segurança Pública) e a reativação de grupamentos estratégicos como a ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) e a IOPE (Inspetoria de Operações Especiais).

O reforço da Ronda Escolar também foi priorizado, com a entrega de seis novas viaturas. A tecnologia ganhou espaço com a im-plementação de drones equipados com dispositivos de armas não letais.

O governo Taka também projeta a utilização de veículo de dispersão conhecido como ‘Tsunami’, a ampliação da Muralha Digital com reconhecimento facial, e a abertura de licitação para aquisição de novas armas. A fim de ampliar o efetivo foi autorizado concurso público para a contratação de 100 guardas municipais.

