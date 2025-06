Região prevê investimento de R$ 6,5 milhões nas GCMs

O Grande ABC deve investir ao menos R$ 6.575.054 nas GCMs (Guardas Civis Municipais) ao longo de 2025, conforme levantamento realizado pelo Diário com base nas previsões orçamentárias e ações anunciadas pelas prefeituras.

O valor engloba os investimentos confirmados por Santo André, São Bernardo, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, com destaque para a modernização da frota, aquisição de armamentos, fardamento e capacitações. Diadema, São Caetano e Mauá também implementaram avanços na área da segurança, mas não divulgaram os montantes aplicados até o momento.

SANTO ANDRÉ

A Prefeitura de Santo André destinará R$ 1.451 milhão à Guarda Civil Municipal em 2025. O valor contempla a aquisição de 5.985 peças de uniformes operacionais.

Outras frentes abrangem a renovação de mais de 70% da frota com viaturas equipadas com câmeras integradas ao COI (Centro de Operações Integradas) e à Muralha Eletrônica. A cidade também prevê a aquisição de novos armamentos e dispositivos elétricos de incapacitação neuromuscular, além da ampliação de ações de capacitação e uso de tecnologia.

SÃO BERNARDO

Na cidade, a previsão de investimento para 2025 é de R$ 1.27 milhão com recursos provenientes de emendas parlamentares e convênios. Segundo a Prefeitura, cerca de R$ 500 mil já foram aplicados nos primeiros meses do ano para compra de equipamentos para corporação.

Entre as ações planejadas estão a finalização do novo Centro de Monitoramento, a aquisição de armas letais e não letais, reforma do prédio do COI e a entrega de bases modulares da GCM em regiões estratégicas.

RIBEIRÃO PIRES

O município projeta um investimento total de R$ 2,6 milhões em 2025. Até maio, já haviam sido aplicados cerca de R$ 2 milhões em ações como a ampliação da Central de Videomonitoramento do Escudo Digital, entrega de coletes balísticos e viatura para a Patrulha Maria da Penha

A Prefeitura ainda planeja aplicar R$ 600 mil adicionais até o fim do ano. Entre as iniciativas em andamento estão a criação do Observatório Municipal de Segurança Pública, a reestruturação do sistema de rádio da GCM e o desenvolvimento do projeto Cão Amigo, com atuação de cães treinados nas escolas da rede municipal.

RIO GRANDE

Embora não tenha reservado recursos próprios no orçamento municipal para a área da segurança, Rio Grande da Serra prevê investir R$ 1.25 milhão na GCM ao longo de 2025, por meio de emendas parlamentares e convênios.

Entre os valores já liberados estão R$ 150 mil para capacitação com pistolas 9mm e R$ 300 mil da deputada estadual Carla Morando(PSDB), destinados à compra de coletes balísticos e uma viatura. A cidade ainda aguarda a liberação de recursos para aquisição de nova viatura para o programa Maria da Penha e prevê nova emenda de R$ 300 mil, também da deputada Carla Morando.

Outros recursos em articulação envolvem deputados estaduais e federais e devem ser usados em equipamentos, fardamento e armamentos. O município também trabalha para implantar um sistema de monitoramento nas vias e capacitação dos agentes de trânsito.

DIADEMA

Sem divulgar o valor total dos investimentos, Diadema tem apostado em ações estruturantes para modernizar a GCM. A cidade criou o Cisp (Centro Integrado de Segurança Pública) e restabeleceu grupamentos estratégicos como a Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e a Iope (Inspetoria de Operações Especiais). Também houve reforço à Ronda Escolar, com entrega de seis novas viaturas, e implantação do drone com tecnologia para armas não letais.

Outras novidades incluem o veículo de dispersão apelidado de ‘Tsunami’, a expansão da Muralha Digital, com reconhecimento facial, e a liberação de licitação para novas armas. A cidade também autorizou concurso para 100 novos guardas.

SÃO CAETANO

Na cidade, a GCM recebeu recentemente 80 pistolas Glock, 60 câmeras corporais e dez smartphones para uso diário da corporação, além de novos calçados. Também foram realizados cursos de capacitação em diversas frentes, como Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas), Patrulha Maria da Penha, Primeiros Socorros e liderança para graduados.

A cidade investe no aprimoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências, que caminha para se tornar o Smart Sanca, com uso de câmeras de reconhecimento facial e registro digital de ocorrências. A Prefeitura, no entanto, não detalhou os valores aplicados nas ações.

MAUÁ

A GCM de Mauá iniciou a locação de viaturas e contratou um estande de tiro para capacitação contínua dos agentes. A Prefeitura também investiu na aquisição de kits de uniformes táticos e lançou a Operação Dorme Tranquilo, para combater a perturbação do sossego em áreas críticas da cidade.

Apesar das ações anunciadas, o município ainda não divulgou o valor total investido na segurança pública em 2025.

Peça-chave na segurança pública