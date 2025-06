Disney recria cenários icônicos em versão live-action de 'Branca de Neve'

A Disney lançou uma nova versão de Branca de Neve, agora em live-action, disponível na plataforma Disney+. O filme recria ambientes icônicos da animação de 1937, como o castelo da Rainha Má, a cabana dos mineradores e a floresta encantada, misturando cenários físicos com efeitos visuais digitais.

Com produção baseada no Pinewood Studios, em Londres, a equipe liderada pela designer de produção Kave Quinn desenvolveu cenários inspirados na tradição gótica alemã, no art déco e no cinema mudo. Castelos como o Albrechtsburg, na Alemanha, e o Chillon, na Suíça, serviram de referência para a construção dos ambientes.

Além da recriação de espaços como a sala do espelho, a masmorra, a sala de jantar e o pomar de maçãs, o filme explora a floresta como cenário fundamental da narrativa. As cenas foram gravadas em Burnham Beeches, uma reserva florestal no interior da Inglaterra, e combinam imagens da atriz Rachel Zegler com animais criados digitalmente.

LEIA TAMBÉM:

Walt Disney World terá novas atrações e festas em 2025



A nova versão também apresenta um olhar mais detalhado sobre a cabana dos mineradores, com decoração em madeira esculpida à mão, lustres ornamentados e um piano projetado para se assemelhar ao da animação original.

Com uso intensivo de efeitos visuais e cenografia elaborada, o longa busca atualizar a estética clássica do primeiro longa-metragem animado da Disney, ao mesmo tempo em que homenageia o legado visual da obra lançada há quase 90 anos. Veja trailer abaixo: