Walt Disney World terá novas atrações e festas em 2025

O Walt Disney World Resort, na Flórida, entra em 2025 com uma programação ambiciosa e cheia de novidades. Shows musicais, lounges temáticos, festas sazonais e expansões de áreas prometem atrair tanto os visitantes de primeira viagem quanto os fãs mais frequentes. As novidades se espalham pelos quatro parques do complexo – Magic Kingdom, EPCOT, Hollywood Studios e Animal Kingdom – e continuarão sendo implementadas nos próximos anos.



Novidades já em cartaz

Entre as estreias já disponíveis, o Disney’s Hollywood Studios passou a contar com dois espetáculos teatrais que têm chamado a atenção do público. O primeiro é “Disney Villains: Unfairly Ever After”, um musical protagonizado por vilões clássicos como Cruella de Vil, Capitão Gancho e Malévola. O show mistura ação ao vivo, efeitos especiais e uma narrativa que humaniza e diverte ao mesmo tempo.



O segundo é a nova versão de “The Little Mermaid – A Musical Adventure”, que reimagina a história de Ariel com um visual moderno. A apresentação combina atores, marionetes sofisticadas e projeções digitais, trazendo de volta canções icônicas como “Parte do Seu Mundo” e “Beije a Moça”, com uma nova abordagem do ponto de vista da protagonista.



Já o EPCOT inaugurou o GEO-82, um lounge inspirado na arquitetura geodésica da Spaceship Earth e no estilo retrofuturista da década de 1980. O espaço, reservado para maiores de 21 anos, oferece coquetéis criativos, petiscos inspirados em sabores globais e uma vista panorâmica da área central do parque. É necessário fazer reserva prévia pelo aplicativo oficial da Disney.



Programação especial de verão

Durante o verão norte-americano, que vai até 1º de setembro, o complexo realiza o Cool Kid Summer, evento com atividades voltadas especialmente para crianças e famílias. A programação se espalha pelos parques e hotéis do resort, com festas temáticas, oficinas, jogos interativos e encontros com personagens.



No Magic Kingdom, o destaque é o Big Top Bash, uma festa sob a lona do Storybook Circus, com DJ, danças, brincadeiras e a presença do Pluto. Já na Tomorrowland, o Galactic Blast transforma o Rocket Tower Plaza em uma pista de dança futurista, com participações surpresa de Stitch.



No EPCOT, o Pateta comanda o GoofyCore, uma experiência interativa com jogos e dança no CommuniCore Hall. Os visitantes também podem encontrar os personagens Phineas e Ferb, que retornam ao parque em aparições diárias. O Hollywood Studios promove o Get Animated, com atrações inspiradas em animação, enquanto o Animal Kingdom convida os visitantes a participarem de atividades na natureza e celebrações no Rafiki’s Planet Watch.



Atrações que estreiam ainda em 2025

Entre as estreias mais aguardadas do segundo semestre, está o desfile noturno “Disney Starlight: Dream the Night Away”, que estreia em 20 de julho no Magic Kingdom. Guiada pela Fada Azul, a nova parada celebra o poder dos sonhos com personagens de filmes como Peter Pan, Encanto, Frozen e Moana.



No dia 22 de julho, será reaberta a atração Test Track, no EPCOT, com um conceito renovado. A parceria entre a Disney Imagineering e a General Motors resulta em uma experiência que une design automotivo, inovação tecnológica e interatividade, mantendo as curvas e a velocidade que tornaram o brinquedo popular.



Outros lançamentos previstos para o fim do ano incluem o lounge The Beak and Barrell, inspirado em Piratas do Caribe, e o espetáculo 4D Zootopia: Better Zoogether!, no teatro do The Tree of Life, no Animal Kingdom. Também será a última oportunidade para visitar a clássica atração DINOSAUR, que será encerrada para dar lugar à nova área Tropical Americas.



Planejamento, benefícios e mais atrações

Além das novas atrações, o resort retoma em 2025 o evento Disney After Hours, que permite curtir os parques por até três horas após o fechamento regular. Com ingressos vendidos separadamente, a experiência inclui pipoca, sorvetes e bebidas selecionadas, além de filas menores nas principais atrações.



Os visitantes que se hospedarem nos hotéis do complexo terão novos benefícios, como entrada antecipada de 30 minutos em qualquer parque e acesso gratuito a um parque aquático no dia da chegada. A política “Stay and Play” também promete descontos em ingressos e pacotes de estadia.



O que vem depois de 2025

O Walt Disney World também revelou parte de seu cronograma de expansão para os próximos anos. Em 2026, o Hollywood Studios receberá a Rock ‘n’ Roller Coaster com Os Muppets, uma reinvenção da atração clássica com a irreverência dos personagens. No mesmo ano, o Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin, no Magic Kingdom, passará por modernização completa.



A partir de 2027, novas áreas temáticas serão inauguradas. O Tropical Americas, no Animal Kingdom, trará atrações inspiradas em Encanto e Indiana Jones. No Magic Kingdom, o Piston Peak National Park, do universo de Carros, vai incorporar florestas e rios a uma das maiores expansões já feitas no parque.



Outra novidade será a área dedicada a Monstros S.A., com a primeira montanha-russa suspensa da Disney, que levará os visitantes por dentro do Cofre de Portas da fábrica de sustos. E para os fãs dos vilões, o parque promete uma Villains Land, com duas atrações principais, restaurante temático e lojas exclusivas.



Festivais e celebrações continuam

Além das atrações permanentes, o Walt Disney World mantém seu calendário de eventos sazonais. Entre os destaques estão o EPCOT International Festival of the Arts, a tradicional Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party e o evento natalino Mickey’s Very Merry Christmas Party. Juntos, esses eventos somam mais de 200 dias de experiências especiais por ano.



Como visitar

Os interessados em planejar uma viagem ao Walt Disney World podem reservar pelo site oficial ou com um agente de viagens. Com novas atrações surgindo constantemente, o resort reforça seu compromisso de oferecer experiências mágicas e inesquecíveis para todas as gerações.