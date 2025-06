Empresário de Diadema recebe prêmio internacional em Portugal

O diademense Ederson Araújo foi homenageado no último fim de semana em Portugal com o Prêmio Top of Mind International, que reconhece empresários brasileiros e estrangeiros que se destacam mundialmente em suas áreas de atuação.

Radicado em Paris, na França, há 19 anos, Ederson nasceu e cresceu em Diademae hoje atua como transfer e concierge, prestando serviços de receptivo turístico – principalmente a brasileiros – e foi premiado pela excelência e qualidade no atendimento personalizado a quem visita a capital francesa.

A cerimônia de premiação foi conduzida pelo ator e apresentador Oscar Magrini. O Prêmio Top of Mind International, criado há 10 anos, é entregue anualmente a profissionais de destaque no exterior. Em 2024, o evento aconteceu em Dubai; este ano foi realizado em Portugal; e, em 2026, terá Paris como palco.

“Fui convidado para receber o prêmio como transfer e concierge”, contou Ederson. No mesmo evento foram premiadas outras 11 personalidades, incluindo a brasileira Vanessa Bentley, natural de Goiânia e vereadora em Swindon, no sul da Inglaterra, reconhecida por sua atuação em diferentes áreas.

Segundo o diademense, a escolha de seu nome se deu após a organização do prêmio consultar viajantes do mundo todo, em busca dos profissionais mais bem recomendados para atendimento em Paris. A maioria apontou o brasileiro como referência em excelência e profissionalismo.

“Cuido de tudo: recebo os turistas no aeroporto, faço o check-in nos hotéis, agendo passeios, reservo restaurantes e organizo roteiros completos. A experiência do cliente é totalmente personalizada”, explicou.

Ederson Araújo fez questão de compartilhar essa conquista com sua cidade natal: “Nasci e cresci em Diadema. Quero dividir esse prêmio com meu povo para mostrar que é possível vencer, mesmo em outro país. Estou na França há 19 anos e há 8 atuo nesse mercado de receptivo turístico.”

O empresário do Grande ABC definiu a premiação em uma palavra: gratidão. “A emoção é imensa. A insistência e a confiança no trabalho foram fundamentais para chegar até aqui. Faço o que amo e tenho prazer em atender pessoas”, disse.

Segundo Ederson, 80% de sua clientela é composta por brasileiros, mas ele também atende turistas espanhóis, italianos e de outras nacionalidades.

O Prêmio Top of Mind International tem como objetivo reconhecer líderes em suas áreas de atuação, proporcionando um reconhecimento valioso que pode abrir portas para novas oportunidades. Além de premiar talentos, o evento busca inspirar outras pessoas ao divulgar histórias de sucesso.

Criada em 2015, a Top of Mind International é formada por uma equipe dedicada a promover o talento e a excelência dos brasileiros na Europa. Desde então, a premiação se consolidou como um evento de prestígio, destacando artistas e empreendedores brasileiros que conquistam espaço no cenário internacional.