Para reverter cenário crítico, Hemocentro de São Bernardo abrirá no feriado

Devido ao baixo estoque, o Hemocentro de São Bernardo funcionará das 7h30 às 13h nesta quinta-feira (19), feriado de Corpus Christi. A iniciativa busca aumentar o volume nos bancos de sangue da região, que possuem reserva para apenas três dias. No total, as quatro unidades abastecem 15 hospitais, sendo 10 municipais no Grande ABC e cinco da Baixada Santista.

Desde sábado (14), quando o Diário publicou matéria sobre o assunto, foram coletadas 960 bolsas de sangue, sendo 530 no sábado, 212 na segunda-feira e 218 na terça-feira. Porém, o número de doações foi insuficiente para aumentar o estoque, já que diariamente os postos de coleta do Grande ABC destinam cerca de 900 bolsas para os hospitais atendidos, conforme explicou a gerente regional da Colsan, Solange Aparecida Rio.

“A situação ainda é considerada crítica porque não estamos conseguindo aumentar a nossa reserva. Para que isso aconteça é preciso coletar, por dia, cerca de 500 bolsas de sangue, ou seja, 125 doadores. Não estamos deixando de atender nenhum hospital, mas também não conseguimos distribuir mais do que o necessário, então a unidade hospitalar também não pode criar um estoque para emergências”, alertou a gerente.

Segundo a Colsan (Associação Beneficente de Coleta de Sangue), responsável pelas unidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Mauá, é a primeira vez em 21 anos que o volume fica tão abaixo do recomendado para 20 dias. O estoque ideal deveria ser de 6.000 a 7.000 bolsas no total.

Um único doador gera quatro bolsas de componentes sanguíneos e pode ser utilizado em pacientes com diferentes necessidades. As hemácias, também conhecidas como glóbulos vermelhos, e que estão em falta nas unidades da região, duram 35 dias no estoque.

Como doar?

Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos (a primeira doação deve ser feita até 60 anos incompletos), pesar acima de 50 quilos e comparecer à unidade escolhida com documento original com foto e CPF. No dia da coleta, é necessário evitar alimentos gordurosos três horas antes da ação e ter dormido pelo menos seis horas.

O agendamento da doação pode ser feito pelo aplicativo Colsan, disponível para download nas lojas Google Play e Apple Store. Quem desejar também pode ir direito em alguma das unidades.

Unidades no Grande ABC

Todos os postos de coleta da região estarão abertos na sexta-feira (20) e no sábado (21). Veja abaixo os endereços e horários de atendimento:

Santo André

Hospital Estadual Mário Covas

Rua Dr. Henrique Calderazzo, número 321, Bairro Paraíso

Telefone: (11) 2829-5162 / (11) 4436-0506

Segunda a sábado das 7h30 às 13h (exceto feriado)

Estacionamento gratuito no local

São Bernardo

Rua Pedro Jacobucci, número 440, Jardim das Américas

Telefone: 4332-3900

Segunda a sexta, das 7h30 às 14h30, e aos sábados das 7h30 às 13h30

Estacionamento gratuito: Av. Redenção, 271 – COI

São Caetano

Avenida Vital Brasil Filho, número 30, Bairro Osvaldo (A partir de sexta-feira o posto de São Caetano passará a atender nesse novo endereço, substituindo o local antigo, que era na Rua Maranhão, 685, Bairro Santa Paula)

Telefone: (11) 2759-0888

Segunda a sábado das 7h30 às 13h (exceto feriados)

Mauá

Centro de Referência Saúde da Mulher, Criança e Adolescente

Rua Luiz Lacava, número 229, centro

Telefone: (11) 2564-1200

Segunda a Sábado das 7h30 às 13h (exceto feriados)

