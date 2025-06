Feira de Brechós fortalece economia criativa no Cine Theatro Carlos Gomes neste domingo

O Cine Theatro de Variedade Carlos Gomes, em Santo André, reúne neste domingo (22), das 9h30 às 18h, cerca de 50 pequenos empreendedores, artistas e artesãos locais para mais uma edição da Feira de Brechós, com direito a horário diferenciado para o público especial e programação musical romântica.

Das 9h30 às 10h30 o horário será preferencial para o público idoso e para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, com Transtorno do Espectro Autista (TEA), gestantes, e acompanhadas de bebês –, com som ambiente mais apropriado e acolhimento.

Esta edição terá outra particularidade: o Baile dos Corações Partidos, sob comando do DJ Cláudio Cox, com muita música sofrida e correio elegante para enviar para o crush. O evento ainda terá sets românticos dos DJs Feed Vó e Márcio Dois.

Na tentativa de promover a moda sustentável e fortalecer a economia criativa, a Feira de Brechós cria uma oportunidade para unir ofertas e demandas das mais variadas, com itens de diversos segmentos.

O evento disponibilizará ao público – com entrada gratuita – itens como roupa, calçados, camisas de times de futebol, vinis dos mais diversos, artesanato, acessórios e ainda conta com praça de alimentação. A Feira de Brechós terá, inclusive, possibilidade de troca de itens.

Serviço

Feira de Brechós

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Flaquer, 110, Centro - Santo André

Data: 22/6 (domingo)

Horário: das 9h30 às 18h

Entrada gratuita