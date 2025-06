Ambulâncias de Santo André poderão ser quatro vezes mais rápidas

O prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (18), no Paço Municipal, a implantação de tecnologias inéditas no Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Por meio do sistema Onda Verde, que já está em funcionamento, os semáforos da cidade irão abrir automaticamente ao detectar a presença da ambulância.

De acordo com o chefe do Executivo, em um atendimento já realizado, um trajeto de 2,8 quilômetros, que demandaria oito minutos, foi concluído em quatro. “Fizemos um teste de um trajeto de 16 minutos que foi feito em quatro. Esse tempo pode ser a diferença entre salvar ou não uma vida”, destacou.

O prefeito afirmou que Santo André é o único município da região com o sistema, que funciona de forma integrada entre o COI (Centro de Operações Integradas), as polícias Civil e Militar e as secretarias de Saúde, Mobilidade Urbana e de Inovação e Tecnologia.

Outra novidade é o atendimento por chamada de vídeo que o Samu passa a oferecer. “Alguns munícipes, na chamada tradicional para o 192, têm dificuldade de explicar o que está acontecendo com a vítima. Com a telemedicina, o médico vê o paciente e já começa o atendimento, podendo já resolver por vídeo mesmo ou ir acalmando o paciente a chegada da ambulância”, explicou o prefeito.

Santo André possui 17 ambulâncias e 427 endereços semafóricos, 46 deles no Corredor ABD.