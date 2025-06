Evento desafia conhecimento de estudantes de tecnologia em São Caetano

No dia 28 de junho, o Parque Tecnológico de São Caetano será palco da Maratona de Programação da Layers, uma competição voltada a estudantes e estagiários de tecnologia. Com desafios que envolvem desde criptografia e esteganografia até análise de dados e algoritmos, o evento busca identificar jovens talentos da área tech e promovê-los em um ambiente que mistura diversão, networking e aprendizado prático.

Esta é a segunda edição da maratona, que contará com até 30 equipes, formadas por 3 participantes cada. A avaliação será automatizada e os participantes poderão usar a linguagem de programação de sua preferência, entre elas Python, Java, C++, entre outras.

Premiações especiais serão entregues aos três primeiros colocados, incluindo notebooks, kits de patrocinadores e brindes exclusivos, além de desafios-surpresa ao longo do evento.

“O foco do evento é valorizar jovens talentos da programação e oferecer uma experiência prática e colaborativa", declara o CEO da Layers, Danilo Yoneshige. Com apoio da Idwall, a maratona também aproxima estudantes do mercado de trabalho.

As inscrições estão abertas com valor simbólico de R$ 20,00. Mais informações neste link de inscrição do evento.

Serviço

Segunda Maratona de Programação da Layers

Data: 28 de junho de 2025 das 9h às 18h

Local: Parque Tecnológico de São Caetano do Sul - R. Samuel Klein, 83 - Centro, São Caetano do Sul - SP, 09510-125

Valor da Inscrição: R$ 20 (simbólico, revertido ao evento)

