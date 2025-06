Corpus Christi terá missa, procissão e confecção de tapetes em Ribeirão Pires

As paróquias de Ribeirão Pires realizam, nesta quinta-feira (19), a celebração do Corpus Christi 2025, com apoio da Prefeitura.

A programação tem início às 9h, com missa na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna (Av. Pref. Valdírio Prisco, 193 - Centro), seguida de procissão pelas vias do Centro e encerramento na Vila do Doce (Rua Boa Vista, s/n), com a bênção final e a adoração ao Santíssimo Sacramento.

Como parte da tradição, fiéis se reunirão nesta quarta-feira (18), a partir das 20h, para a confecção dos tapetes artesanais na Rua Padre Marcos Simoni. A atividade contará com a participação de voluntários, que utilizarão materiais como serragem colorida, casca de ovo e borra de café para criar os desenhos que ornamentarão o trajeto da procissão.

A celebração integra o Circuito Religioso e o calendário oficial de eventos de Ribeirão Pires.