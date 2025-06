Filme sobre Bruce Springsteen tem trailer e pôster divulgados

Já estão disponíveis o primeiro trailer e pôster do filme Springsteen: Salve-me do Desconhecido, o novo longa-metragem do 20th Century Studios sobre a produção do álbum de Bruce Springsteen de 1982, Nebraska, um disco acústico que definiu sua carreira e marcou um ponto de virada em sua vida, sendo considerado um de seus trabalhos mais aclamados.

O diretor Scott Cooper, que escreveu o roteiro do filme baseado no livro Deliver Me from Nowhere, de Warren Zanes, comentou: "Fazer Springsteen: Salve-me do Desconhecido foi profundamente comovente, pois me permitiu mergulhar na alma de um artista que admiro há muito tempo e testemunhar a vulnerabilidade e a força por trás de sua música. A experiência foi como uma jornada pela memória, pelo mito e pela verdade, mas, acima de tudo, foi um privilégio trazer essa honestidade emocional e crua para a tela, e isso me transformou. Não tenho palavras para agradecer a Bruce e Jon Landau por me permitirem contar a história deles”.

Springsteen: Salve-me do Desconhecido, do 20th Century Studios, retrata o processo de criação do álbum Nebraska, lançado em 1982 por Bruce Springsteen, quando ele era um jovem músico à beira do estrelato global, lutando para conciliar as pressões do sucesso com os fantasmas de seu passado. Feito em um gravador de quatro faixas no quarto de Springsteen em Nova Jersey, o álbum marcou um ponto de virada em sua vida e é considerado um de seus trabalhos mais perduráveis, um disco acústico cru e assombrado, povoado por almas perdidas em busca de uma razão para acreditar.

Estrelado por Jeremy Allen White como Bruce Spingsteen, popularmente conhecido como The Boss (O Chefe), o elenco de Springsteen: Salve-me do Desconhecido também inclui Jeremy Strong como Jon Landau, o mentor e empresário de longa data de Springsteen; Paul Walter Hauser como o técnico de guitarra Mike Batlan; Stephen Graham como Doug, o pai de Springsteen; Odessa Young como Faye, um interesse amoroso; Gaby Hoffman como Adele, a mãe de Springsteen; Marc Maron como Chuck Plotkin; e David Krumholtz como o executivo da Columbia, Al Teller. O filme, que estreia exclusivamente nos cinemas em outubro, tem produção de Cooper, Ellen Goldsmith-Vein, Eric Robinson e Scott Stuber. Tracey Landon, Jon Vein e Zanes são os produtores executivos.

Veja abaixo trailer e postêr:

