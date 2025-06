Mauricio de Sousa – O Filme tem trailer oficial divulgado

O trailer oficial de Mauricio de Sousa – O Filme, que chega aos cinemas em 23 de outubro, foi divulgado neste sábado (14) durante a Bienal do Livro Rio 2025, em um painel especial com a participação do protagonista Mauro Sousa, que interpreta seu pai, Mauricio, e do diretor Pedro Vasconcelos.

O filme aposta em um olhar íntimo e inspirador ao retratar a trajetória do maior nome dos quadrinhos brasileiros. O trailer oficial apresenta cenas inéditas do longa, revelando momentos marcantes da vida de Mauricio — desde a infância, vivida por Diego Laumar, passando pela relação com seus pais, interpretados por Emílio Orciollo Neto e Natália Lage, até os primeiros passos rumo ao sonho de viver do desenho.

Já adulto, Mauricio é vivido por Mauro Sousa, em um retrato sensível e tocante de sua trajetória, com destaque para o vínculo com Vó Dita (Elizabeth Savalla), uma das figuras centrais em sua formação, e com sua família, que deu origem ao início do que viria a ser a Turma da Mônica.

O trailer também destaca a coragem do jovem Mauricio ao deixar tudo para trás para seguir seu maior desejo: transformar suas ideias em histórias, personagens e, futuramente, em um universo inteiro de quadrinhos que se tornaria referência cultural no País.



Assista ao trailer oficial de Mauricio de Sousa - O Filme: https://bit.ly/45TzD7n

O filme conta ainda com Thati Lopes, Othon Bastos e Clara Galinari no elenco, codireção de Rafael Salgado e roteiro de Vasconcelos em parceria com Paulo Cursino.

O longa-metragem é uma produção da Focus Films e Boa Ideia Entretenimento, com colaboração da MSP Estúdios, coprodução da Star Original Productions e distribuição da Star Distribution — selos da Disney voltados ao cinema nacional.