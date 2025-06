Neste recorte, uma esperança. Santo André teria uma nova fábrica. Eram muitos os planos. Diretoria com nomes importantes. O diretor técnico da família Thon. Mas a fábrica não prosperou

Final do Império, início da República. 1890. O que era Santo André? Uma simples estação de trens chamada São Bernardo. Mas já despertava a atenção de empreendedores que aqui queriam inaugurar uma fábrica de vidros.

A notícia ganhou repercussão. E um velho recorte de jornais traz as informações básicas do que seria um grande empreendimento: a fábrica destinava-se à fabricação de vidros para vidraças, garrafas, artefatos de mesa, toilette e ornamentação, espelho e esmerilhação. Como seção complementar teria uma serraria e uma caixoteria.

A fábrica tinha à frente nomes como o de um jovem professor vindo de Itu, José Luiz Flaquer, que seria eleito senador, o Senador Flaquer.

Não deu certo. A fábrica de vidros da futura Santo André foi à falência. Sobrou este recorte de jornal, descoberto pela memorialista Maria Claudia Ferreira, da nova geração de historiadoras de Santo André.

Pioneira. Arrojada. Empreendedora. E de São Bernardo

Crédito da foto 1 – Correio Paulistano; pesquisa: Claudia Ferreira

PLANOS. Entre os primeiros clientes, a Antarctica e vinicultores. Porém...

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quinta-feira, 19 de junho de 1975 – Edição 2776

MANCHETE – Mauá entrega serviços à Sabesp.

Em reunião mantida com diretores da estatal, ontem (18-6-1975), o prefeito Amaury Fioravante acertou detalhes para a incorporação do Departamento de Águas e Esgotos pela Companhia Estadual de Saneamento Básico.

Mauá seria o segundo município do Grande ABC a entregar seu serviço de distribuição de água, captação de esgotos e manutenção de redes à Sabesp.

O antigo Daed (“d” de Diadema) já se transformara em divisão da Sabesp.

SÃO BERNARDO – Prefeitura anunciava a construção de autódromo e pista de testes das indústrias automobilísticas e competições ciclísticas.

A sugestão foi dada ao prefeito Geraldo Faria Rodrigues pelo diretor do Detran-São Paulo, delegado Walter de Moraes Machado.

Inauguradas 134 placas refletivas de orientação de trânsito.

RIBEIRÃO PIRES – A Rua Euclides da Cunha, no Centro, seria a primeira a receber pavimentação asfáltica na zona urbana. Contrato assinado pela prefeitura com a Sortino Construtores.

FUTEBOL – Ontem à noite (18-6-1975), no Pacaembu, Seleção Paulista 3, Futebol Clube do Porto, vice-campeão de Portugal, 0.

EM 19 DE JUNHO DE...

1898 - Fundada a Società de Mutuo Socorso di San Bernardo, atual Associação Italo-Brasileira de Beneficência, com sede na rua Marechal Deodoro.

1905 – Santos, 19. Terminava a greve geral, com a intervenção do comércio importador. “Voltem ao trabalho”, foi a orientação da Sociedade Internacional União dos Operários e da Sociedade Primeiro de Maio.

De boletim assinado pelas duas diretorias representativas dos trabalhadores: “O comércio importador tornou-se digno da nossa estima, porque a sua intervenção, embora tardia, foi toda benéfica e delicada nesta emergência”.

União Operária e Primeiro de Maio, por outro lado, criticaram a Associação Comercial de Santos.

Os bondes passaram a trafegar regularmente em todas as linhas.

1920 – Precisam-se operários tecelões, fiandeiros, pedreiros, carpinteiros e um contramestre para na S/A Scarpa, em São Bernardo, fornecendo-se casa e gêneros alimentícios a preços de custo (Estação de São Bernardo).

NOTA – Trata-se da antiga Tecelagem Ipiranguinha, no Distrito de Santo André, então com nova razão social.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversário de Ribeirão Preto (fundado em 1856), Amargosa e Capela do Alto Alegre (BA), Bacurituba, Bequimão, Governador Luiz Rocha e Tufilândia (MA), Nova Brasilândia D’Oeste (RO) e Parnaguá (PI).

HOJE

Dia do Cinema Brasileiro.

Em 19 de junho de 1898, Afonso Segreto fez as primeiras imagens em movimento da Bahia de Guanabara no Rio de Janeiro, o pioneirismo transformou a data no Dia do Cinema Brasileiro.

Fonte: Agência Brasil.

Corpus Christi

19 de junho

“Dai-lhes vós mesmo de comer”.

Jesus, em São Mateus (25:35-40).

Ilustração – Prefeitura de Pinhal Grande (RS).