Veja o obituário do Grande ABC deste dia 19 de junho de 2025

SANTO ANDRÉ

Alcides Veiga, 94. Natural de Guariba (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Romildo Paquieli, 88. Natural de Itapuí (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 14, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Neusa Maria dos Santos Campanha, 81. Natural de São Gonçalo do Sapucaí (Minas Gerais). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Marques Alves, 80. Natural de Palmeiras (Bahia). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Souza, 79. Natural de Luís Antonio (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eloizia da Silva Oliveira, 78. Natural de Sento Sé (Bahia). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 14. Jardim da Colina.

Maria Luiza Cordeiro Cajão, 76. Natural de Santo André. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 14. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Aidê Dias dos Santos, 69. Natural do Mundo Novo (Bahia). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Durval Amorim dos Reis, 67. Natural de Itambé (Paraná). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Gestor de contas aposentado. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hélio Andrade de Paiva, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marinalva Maria da Silva, 66. Natural de Palmares (Pernambuco). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João dos Santos Mendonça, 65. Natural de Santo André. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelson Moreira, 64. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Porteiro. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ricardo Perez, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 14, em Diadema. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Selma da Silva Costa, 62. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Milton Yuji Murakami, 61. Natural de Jales (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Protético. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Giselda Alves da Conceição Silva, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Balneário Mar Paulista, em São Paulo. Educadora. Dia 14, em Santo André. Alphacampus, em Jandira (SP).

José Carlos Francisco, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Eletricista. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ester Débora de Oliveira Caprari, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adriano Jesus Souza, 44. Natural de Ubatã (Bahia). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Açougueiro. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivan Emygdio Ferreira, 35. Natural de Penápolis (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Uber-moto. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Mário Irie, 93. Natural de Piratininga (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Diva Ana Cordeiro, 91. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

Paschoalina Casser, 87. Natural de Mirassolândia (SP), Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

Ana Rita Paranhos Gonçalves, 85. Natural de Caatiba (Bahia). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério do Baeta.

Joana Catelan da Silva, 82. Natural de São Bernardo. Residia o bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

Aldo Gerbelli, 76. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

Claudio Versolatto, 67. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

DIADEMA

José de Araújo, 82. Natural de Casa Nova (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Norberto Peres Benites, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Marlene de Jesus Silva, 74. Natural de Campo Formoso (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 14. Vale da Paz.

Antonio Rodrigues Almeida, 71. Natural de Pedra Branca (Ceará). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 14, em Santo André. Vale da Paz.

Custódio Alexandre da Silva, 61. Natural de Capitão de Campos (Piauí). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 14. Vale da Paz.

RIBEIRÃO PIRES

Adriano Rocha de Lima, 38. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Rosal, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.