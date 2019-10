Tutorial: aprenda como criar um e-mail

Beatriz Ceschim



18/10/2019 | 09:18

Uma das maiores dúvidas entre os internautas em sites de busca e no 33Giga é como criar um e-mail. Para quem desejam gerar uma nova conta, mas não sabe como, é só conferir o tutorial.

O passo a passo a seguir foi realizado nos dois principais provedores de e-mail do mundo: Gmail e Outlook.

Passo a passo para criar uma conta no Gmail

1º Passo: Para criar um e-mail no Gmail, o primeiro passo é entrar no site accounts.google.com e clicar no botão “Criar Conta”, localizado no canto esquerdo da página.

2º Passo: Depois, é preciso inserir seu Nome, Sobrenome e o Nome para Usuário, que será o seu endereço de e-mail. A seguir, escolha sua senha, que precisa ter no mínimo oito caracteres, podendo misturar números, letras e símbolos. Após selecionar a senha, é preciso confirmá-la na caixa ao lado.

3º Passo: Depois, é possível adicionar seu número de celular e um e-mail para recuperação da conta, mas não é obrigatório. Algumas informações são necessárias para abrir sua conta como sua data de nascimento e seu gênero. Você pode selecionar a opção “Prefiro não dizer” na parte de gênero. E caso você não se identifique com masculino ou feminino, ainda existe a opção de “Personalizar”.

4º Passo: Na quarta tela, você precisará ler os termos e privacidades do serviço. Após a leitura, é só selecionar o botão “Concordo” para continuar.

5º Passo: Agora, sua conta está quase pronta, só falta mais um último passo!

6º Passo: Você precisa selecionar o estilo de Layout que deseja para o seu e-mail. As opções são: Padrão, Regular e Compacto. Depois de escolher, é só pressionar “OK”.

7º Passo: Agora sim, sua conta no Gmail está pronta, é só começar a usar!

Passo a passo para criar uma conta no Outlook

1º Passo: Já para criar um e-mail no Outlook, é preciso acessar o site office.live.com e criar no botão “Crie uma!”.

2º Passo: De início, é preciso selecionar o nome para seu endereço de e-mail e adicionar @outlook.com. Depois de selecionar o seu usuário é só clicar no botão “Próximo”.

3º Passo: O próximo passo para criar o seu e-mail no Outlook é selecionar a sua senha. Para avançar para a próxima etapa, é preciso concordar com o Contrato de Serviços Microsoft e a Política de Privacidade e Cookies e pressionar o botão “Próximo”

4º Passo: Para criar a conta, você precisa inserir os caracteres que aparecem na imagem. Só assim, a Microsoft saberá que você é uma pessoa.

5º Passo: Você está quase no fim! Agora, só precisa selecionar a aparência do seu Outlook. Você pode escolher um tema do seu gosto, se prefere deixar a interface no modo escuro ou claro. Além disso, é possível selecionar a sua Preferência de Layout e a Densidade de Exibição.

6º Passo: Depois dessas etapas, o seu e-mail no Outlook está pronto. Agora, é só compartilhar seu usuário com seus amigos e usar à vontade.