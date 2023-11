Passo a passo: aprenda a apagar canal do WhatsApp

Os canais do WhatsApp permitem que uma pessoa ou empresa envie mensagens para muitas pessoas, sem se preocupar com o limite de participantes. Outro diferencial é que apenas o administrador pode publicar conteúdo, os seguidores somente reagem com emojis. Apesar de facilitar a comunicação em massa, os usuários podem se arrepender da criação. Se este é o seu caso, veja como apagar canal do WhatsApp.

1. Com o WhatsApp aberto, mude para a aba “Atualizações”. Na seção Canais, selecione o canal que você quer apagar.

2. No canto superior direito, toque os três pontinhos. Em seguida, vá até “Dados do canal”.

3. Clique em “Apagar canal”.

4. O WhatsApp informa que a exclusão é permanente, não sendo possível recuperar o canal. Entretanto, as atividades anteriores continuarão visíveis para os seguidores. Se você concorda, aperte “Apagar”.

5. Por fim, para confirmar a ação, digite seu número de telefone e selecione mais uma vez “Apagar”. Pronto! Você acaba de deletar um canal do WhatsApp.

Na galeria, veja em capturas como apagar canal do WhatsApp. O tutorial foi realizado com um aparelho iOS, mas é similar em modelos Android: