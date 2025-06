Santo André e Poupatempo realizam cirurgias até dia 27

A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Saúde, divulga que atingiu a marca de aproximadamente 1.500 procedimentos realizados na força-tarefa cirúrgica iniciada no final de abril, mês de aniversário do município. As cirurgias estão ocorrendo aos finais de semana, no CHMSA (Centro Hospitalar Municipal de Santo André), em parceria com o Poupatempo da Saúde.

Nas especialidades de urologia, proctologia, cirurgia pediátrica, cirurgia vascular, cirurgia geral e cirurgia de cabeça e pescoço estão sendo feitas, em média, 40 intervenções cirúrgicas por fim de semana. Ainda estão sendo realizadas 80 cirurgias de catarata, também no CHMSA, divididas entre sábado e domingo.

AGENDA

A programação irá até 27 de julho e a expectativa é de que, até lá, sejam realizadas 745 cirurgias, sem considerar as de catarata. “Essa ação reforça nosso compromisso com uma saúde pública de qualidade, baseada em ações coordenadas, trabalho em equipe e responsabilidade com os andreenses”, destaca o prefeito Gilvan Ferreira.

Segundo o diretor geral do Centro Hospitalar Municipal, Willian Faria, as ações foram intensificadas nos últimos meses para o atendimento ambulatorial e cirúrgico da população. “Graças ao empenho conjunto das equipes médicas, de enfermagem, administrativos e apoio técnico tem sido possível realizar milhares de atendimentos, beneficiando diretamente os usuários do SUS”, diz.

CONSULTAS

Além das cirurgias, a iniciativa contempla exames como endoscopia e colonoscopia e a oferta de aproximadamente 10 mil consultas com hora marcada em especialidades como otorrinolaringologia, dermatologia, cardiologia, endocrinologia, ortopedia, gastroenterologia, neurologia (adulto e pediátrica), cirurgia geral, cirurgia plástica, urologia e cirurgia vascular.

Os atendimentos acontecem no Poupatempo da Saúde, no CHMSA e no Reabilita. A força-tarefa vem ocorrendo mediante agendamento prévio, o que garante organização e conforto aos pacientes atendidos, tanto no caso das cirurgias quanto das consultas.

“Com empenho e envolvimento de diversos profissionais estamos conseguindo reduzir filas, aumentar a resolução dos atendimentos e acelerar diagnósticos, com foco na humanização e na agilidade do cuidado”, reforça o secretário de Saúde, Pedro Seno.