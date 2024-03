Santo André lança aplicativo para o Poupatempo da Saúde

A Prefeitura de Santo André apresentou ontem o aplicativo Poupatempo da Saúde, uma solução digital para simplificar o agendamento de consultas médicas na cidade. O aplicativo visa proporcionar maior comodidade e praticidade aos moradores, facilitando o acesso aos atendimentos médicos especializados.

“O objetivo do aplicativo Poupatempo da Saúde é facilitar o acesso da população à rede especializada de saúde, permitindo que o cidadão marque suas consultas de forma simples e rápida”, destacou o secretário da Saúde de Santo André, Gilvan Júnior.

A plataforma digital oferece uma variedade de serviços, incluindo o agendamento de consultas especializadas, acesso ao histórico de agendamentos, identificação de unidades de saúde para retirada de medicamentos, entre outros. O acesso é simples, com um processo de cadastro para novos usuários e login para aqueles que já possuem conta.

Ao agendar uma consulta, o paciente pode selecionar o equipamento de saúde desejado, como o Poupatempo da Saúde no Atrium Shopping. A interface exibe as consultas disponíveis para agendamento, permitindo selecionar a data e horário mais adequados.

OPCIONAL

Embora a criação seja destinada a facilitar a vida do paciente, Gilvan Júnior enfatizou que o uso não é obrigatório. “O aplicativo é uma ferramenta para facilitar o acesso, mas não é obrigatório. O paciente pode continuar a agendar suas consultas da maneira convencional, se preferir”, explicou o secretário.

Após o agendamento, o paciente recebe a confirmação da consulta por mensagem. Ele também pode acessar seu histórico de atendimento, fazer avaliações dos serviços e enviar sugestões para melhorias. O aplicativo também oferece recursos adicionais, como acesso à carteira de vacinação virtual.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), destacou os avanços na área da saúde pública, mencionando a humanização dos serviços e a modernização das unidades. Ele comentou também os desafios enfrentados durante a informatização da saúde municipal.

“Em 2017, quando começamos este trabalho, enfrentamos desafios significativos na organização da rede de saúde e na informatização dos serviços. Agora, com mais de 30 unidades de saúde interligadas e um sistema informatizado, conseguimos disponibilizar esta ferramenta que facilitará o acesso às consultas especializadas”, explicou o prefeito.

Serra enfatizou a importância da divulgação e do engajamento da população na utilização do aplicativo, ressaltando como a ferramenta pode facilitar a vida dos cidadãos, evitando retornos desnecessários às unidades de saúde e proporcionando maior agilidade no acesso aos serviços médicos

O aplicativo do Poupatempo da Saúde já está disponível nas plataformas Android e iOS.