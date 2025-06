Operação integrada com as GCMs da região mira crimes patrimoniais

Ação integrada entre as setes GCMs (Guardas Civis Municipais) das cidades do Grande ABC, a Operação Força Azul Marinho teve início nesta sexta-feira (27), com o foco no reforço de segurança nas áreas de divisas entre os municípios. A iniciativa se deu dentro do Programa ABC + Seguro, viabilizado pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. A medida conta com efetivo de 200 agentes de segurança e mais de 50 viaturas em rondas ostensivas.

A primeira ação conjunta entre as GCMs ocorreu em abril, em Mauá; já a segunda, em maio, se deu em Rio Grande da Serra. “Este é apenas o início do que vamos fazer por toda a nossa região. É um momento histórico para o Grande ABC essa ação conjunta entre as nossas guardas municipais. Cada prefeito está empenhado em garantir à população essa sensação de segurança, porque o nosso compromisso é com o munícipe. Agradeço também à cada homem e cada mulher que defende nossas famílias 24 horas, sete dias na semana”, sustentou o prefeito Marcelo Lima (Podemos).

Com patrulhamento ostensivo, coordenado, abordagens estratégicas e ações preventivas, a operação visa a proteção dos moradores contra crimes patrimoniais (roubos a celulares, veículos, bicicletas, dentre outros). “A Operação vai concentrar o efetivo nas divisas dos municípios durante todo o final de semana para coibir a prática criminosa. Cada divisa tem a sua peculiaridade, por isso a importância do trabalho em conjunto”, frisou Gleicis Fernandes, comandante da GCM de São Bernardo.

Trabalho integrado

As prefeituras da região assinaram neste ano termo de cooperação técnica elaborado pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC que autoriza as equipes de segurança municipal a entrarem e permanecerem em território de outro município que firmou o acordo. A licença para atuação em área vizinha está permitida “durante os trabalhos preventivos e repressivos” e “respeitando os limites de competência administrativa de cada ente político”.

O termo de cooperação também prevê a realização de operações conjuntas em áreas de divisa, o compartilhamento de dados e informações de interesse dos municípios consorciados para atuação preventiva e repressiva (incluindo vídeos e imagens dos sistemas de monitoramento eletrônico e denúncias de infrações) e planejamento e execução de treinamento dos agentes municipais de segurança da região.

O secretário municipal de Segurança de São Bernardo, Major Topalian, fez questão de ressaltar a eficiência da operação com relação a prisões de criminosos que praticarem algum delito em uma cidade, sendo capturados em outra. “Essa ação em conjunto, que vai além das fronteiras das cidades, quer garantir que o criminoso que efetuou um roubo em São Bernardo e adentrou outra cidade possa ser preso no menor tempo possível, garantindo que a vítima tenha seu bem de volta.”