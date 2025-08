Suspeito de matar homem após briga em adega de Santo André é identificado

O suspeito de matar Italo Vanderlei de Albuquerque, 27 anos, na madrugada desta sexta-feira (1º), em Santo André, foi identificado e está foragido. Segundo a Polícia Civil, Alan Jeferson, 36, discutiu e brigou com a vítima dentro de uma adega na Avenida São Paulo, no bairro São Jorge. Ambos foram expulsos do local, mas voltaram em momentos diferentes. Na segunda vez que se encontraram, Alan atirou contra Italo e fugiu.





O delegado Tiago Alves do Nascimento, do SHPP (Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa) da cidade, relatou que os depoimentos recolhidos de testemunhas retratam que vítima estaria alterada, xingando e incomodando clientes. “O dono do bar mandou os dois embora por causa da briga. O chefe da vítima o levou para casa, mas Italo decidiu retornar, no local, o autor teria sacado a arma de fogo e efetuado um disparo”, disse.





De acordo com as informações, o tiro teria atingido a perna da vítima. A suspeita é de que a hemorragia provocada pela lesão tenha levado à morte, mas essa conclusão depende do laudo necroscópico.





O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). A polícia segue monitorando o paradeiro do suspeito.

(Colaborou Leticia Genelari)