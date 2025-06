Grande ABC terá Delegacia da Mulher 24h até o fim de 2026

O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou que o Grande ABC, deverá ter até o fim de 2026 ao menos uma unidade da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) 24 horas. Atualmente, há cinco unidades especializadas nas sete cidades. Apenas Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não contam com a estrutura. “Eu entendo que o (Grande) ABC precisa de uma Delegacia de Defesa da Mulher funcionando presencialmente 24 horas por dia”, afirmou. “Nosso objetivo é até o fim da gestão (do governador Tarcísio de Freitas - Republicanos) ter sim uma delegacia da mulher 24h”, completou Derrite, também deputado federal pelo Progressistas, atualmente licenciado do cargo eletivo.

Entretanto, para a ter o atendimento ininterrupto em uma das cinco delegacias, atualmente em funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, Derrite condiciona ao aumento de efetivo. Segundo o secretário, a medida está em estudo concomitantemente ao concurso, em andamento, para contratação de 3.500 policiais civis. Do total previsto para formação até o fim deste ano, 552 vagas são destinadas para delegadas, Deste grupo, possivelmente sairão os agentes para abrir uma delegacia 24h.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) também foi questionada sobre se há previsibilidade de abertura de uma das unidades 24 horas. “O enfrentamento à violência contra a mulher é uma prioridade do governo de São Paulo. A atual gestão implantou o movimento SP Por Todas para fortalecer a rede de proteção a mulheres. Atualmente, São Paulo oferece a maior rede de Delegacias de Defesa da Mulher do País, com 142 unidades, 162 salas DDMs em plantões policiais e a Cabine Lilás, garantindo atendimento especializado às vítimas 24 horas por dia”, manifestou-se a SSP por meio de nota.

Deputados

Dois deputados com base eleitoral no Grande ABC promovem interlocução com o Estado para que a demanda se torne realidade.

“A ampliação do horário de funcionamento das delegacias da mulher é uma pauta que trato com total prioridade desde o início do mandato. Fui responsável por trazer a primeira DDM para São Caetano e tenho trabalhado de forma contínua para que ao menos uma unidade da região funcione 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana. Tenho dialogado diretamente com o governador Tarcísio de Freitas e com o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, destacando a importância de termos um plantão permanente para atender mulheres em situação de violência”, disse Thiago Auricchio (PL).

Ana Carolina Serra (Cidadania) afirmou que o fortalecimento das políticas públicas de proteção às mulheres é uma das prioridades do mandato. “Estou em diálogo constante com o governo do Estado para acelerar a implantação de unidades especializadas de atendimento à mulher e ampliar o número de DDMs nos municípios do Grande ABC. Tenho debatido a necessidade de capacitação contínua das equipes envolvidas nesses atendimentos, além do reforço na divulgação do serviço on-line”.

Tanto Thiago, quanto Ana Carolina, defendem ações de capacitação e campanhas de conscientização.

