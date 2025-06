Aposta de São Caetano fatura R$ 53.142,41 na Mega-Sena

A Mega-Sena, principal loteria da Caixa, premia uma aposta de São Caetano. O portador do bilhete acertou cinco dezenas e vai embolsar o montante de R$ 53.142,41. Na faixa principal não há vencedor e o prêmio estimado de R$ 44,7 milhões para o concurso 2.881 sorteado na noite noite deste sábado (28) acumula e sobe para R$ 52 milhões.

Outras 60 apostas também acertaram as cinco dezenas. Cada uma tem direito a receber R$ 53.142,41.

As dezenas sorteadas foram: 11-13-16-34-35-39.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira (1º).

A aposta simples com seis dezenas custas R$ 5. Podem participar dos sorteios qualquer pessoa maior de 18 anos. O preenchimento e compra dos bilhetes podem ser feitos em qualquer casa lotérica do País ou pelo aplicativo Loterias Caixas até uma hora antes do sorteio.

