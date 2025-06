Santo André faz 1,5 mil cirurgias e acelera atendimentos no SUS

A força-tarefa criada pela Prefeitura de Santo André para acelerar cirurgias no SUS já realizou mais de 1,5 mil procedimentos em dois meses. A ação, concentrada nos fins de semana no CHMSA (Centro Hospitalar Municipal), ocorre em parceria com o Poupatempo da Saúde e seguirá até 27 de julho com uma nova meta: realizar mais 745 cirurgias.

Os mutirões envolvem especialidades como urologia, cirurgia pediátrica, vascular, geral e de cabeça e pescoço. Além disso, 80 cirurgias de catarata estão sendo feitas a cada fim de semana, também no CHMSA. "Essa ação reforça nosso compromisso com uma saúde pública de qualidade", destacou o prefeito Gilvan Ferreira.



A iniciativa também contempla cerca de 10 mil consultas com hora marcada em diversas especialidades, como ortopedia, cardiologia, neurologia, otorrinolaringologia e gastroenterologia, além de exames como endoscopia e colonoscopia. Os atendimentos são realizados no CHMSA, no Reabilita e no Poupatempo da Saúde.



Com agendamento prévio, o programa garante mais conforto aos pacientes e tem contribuído para reduzir filas e acelerar diagnósticos. "É com empenho coletivo que conseguimos oferecer um SUS mais ágil e resolutivo", afirmou o secretário de Saúde, Pedro Seno.