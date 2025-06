Defesa Civil alerta para ventos fortes em Santo André neste domingo (29)

A Defesa Civil de Santo André emitiu um alerta para o risco de ventos intensos entre este domingo (29) e a segunda-feira (30) no Grande ABC. Segundo o órgão, um sistema meteorológico deve atingir várias partes do estado de São Paulo, incluindo a Grande São Paulo, o litoral e o interior.



Apesar da previsão indicar pouca chuva, a preocupação principal é com as rajadas de vento, que podem provocar destelhamentos, queda de árvores e postes, além de possíveis interrupções no fornecimento de energia.



A orientação é que moradores se previnam e fiquem atentos às condições climáticas durante o período. “Previna-se e compartilhe este alerta”, reforça a Defesa Civil.



Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.