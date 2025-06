Anitta reaparece com visual transformado e vira assunto nas redes sociais

Depois de semanas longe dos holofotes, Anitta voltou a aparecer nas redes sociais neste sábado (28) e causou espanto entre os fãs. A cantora, que havia relatado uma infecção bacteriana grave, publicou fotos ao lado de Naomi Campbell e Sofia Vergara durante um evento em Roma — mas o que mais chamou a atenção não foi a companhia de peso, e sim sua aparência completamente diferente.



A nova imagem da artista rapidamente viralizou e dominou as conversas no X (antigo Twitter). Internautas se mostraram chocados com o visual. “Chocado com esse novo rosto da Anitta, parece outra pessoa”, escreveu um usuário. Outro foi mais direto: “A Anitta mudou o rosto todo, essa mulher é malucaaaaa ahahaha”.



A suspeita de que Anitta tenha se submetido a um facelift, cirurgia que virou tendência entre celebridades por rejuvenescer o rosto de forma discreta, voltou a circular com força. Ainda não há confirmação oficial sobre qualquer procedimento estético, mas a transformação alimentou especulações. Um perfil chegou a brincar: “Meu Deus, substituíram a atriz que faz a Anitta”.



Mesmo com as dúvidas, muitos admiradores exaltaram o novo visual. “Gente? A Anitta tá muito linda, socorro!”, comentou uma fã. Outro post viral afirmou: “O rosto novo da Anitta tá belíssimo, aceitem muito”.



Além do impacto visual, o retorno também teve timing estratégico. Depois de um longo período afastada, Anitta aproveitou o buzz para anunciar os primeiros detalhes dos ensaios de 2026. “Após um hiato de 2 meses, Anitta anunciou os ensaios de 2026, debutou de rosto novo em Roma ao lado da Sofía Vergara e Naomi Campbell e virou um dos assuntos mais comentados, essa sabe impactar”, resumiu um seguidor.



Entre elogios, memes e teorias, Anitta mais uma vez mostrou que sabe como movimentar a internet — mesmo sem cantar uma palavra.