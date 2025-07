Metrô faz nova coleta de solo para obras da Linha 20

O Metrô realiza nesta semana mais uma fase de coleta de solo em Santo André para as futuras obras da Linha 20-Rosa, prevista para transportar diariamente mais de 1 milhão de pessoas entre o Grande ABC à Zona Oeste de São Paulo. Desta vez, equipes a serviço da companhia estiveram nas proximidades da Avenida Portugal, Vila Bastos, onde é aguardada uma das três estações na cidade.

Essa é a segunda vez que funcionários do Consórcio Alphageos-EPT-FG, contratado pelo Metrô, realizam análise de solo em Santo André, visto que no mês passado, o mesmo procedimento foi adotado na Avenida Príncipe de Gales, no bairro homônimo, onde também está projetada uma parada para os 50 trens que circularão nesse eixo metroviário.

Tal trabalho desempenhado pela terceirizada consiste em coletar amostras que possibilitem averiguação da composição do terreno, a fim de prevenir riscos e garantir a integridade das obras. O Consórcio Alphageos-EPT-FG foi contratado por R$ 17,4 milhões, com vigência de 25 meses, a partir da assinatura do convênio, datado em 10 de abril.

Em fase de projeto básico, previsto para ser concluído em 2026, a Linha 20-Rosa prevê 24 estações, com três delas em Santo André e outras três em São Bernardo, percorrendo 31 quilômetros de traçado subterrâneo até a Capital.

