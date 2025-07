Família segue pistas de adolescente desaparecidade em São Bernardo

Pistas estão mobilizando a família da adolescente de São Bernardo Sofia Félix Torres, 15 anos, desaparecida desde a madrugada da última quinta-feira (24). Ao Diário, a mãe e pedagoga Simone Félix afirmou que, com atestado por tempo indeterminado do trabalho e com o próprio carro, tem percorrido os endereços indicados por denunciantes.





A última pista, segundo ela, apontou para o Rudge Ramos, em São Bernardo. A informação chegou pelo seu WhatsApp, depois de acompanhar durante toda a terça (29) o caso com investigadores do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) na cidade. "Sai frustada. Mas eles têm uma pista principal, que é um carro supostamente envolvido no desaparecimento dela", comenta ela, em menção ao dia que a jovem deixou uma carta a família e nunca mais voltou para a residência na Rua Cora Coralina, no bairro Alto Industrial.





O contato (11) 91472-9547, amplamente divulgado pela mãe nas redes sociais e à imprensa, têm recebido inúmeras indicações, de acordo com ela. "Eu e meu esposo acreditamos que ela esteja em um lugar perigoso. Os que a gente acha impossível de seguir com nosso carro, indicamos à polícia". No momento, o 6º Distrito Policial da cidade coopera com o SHPP (Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa) nas buscas - o que inclui uma perícia no telefone celular de Sofia, deixado na casa no dia do desaparecimento.





Em nota, o SHPP de São Bernardo afirmou que "investiga o desaparecimento, que a família da jovem foi ouvida e demais diligências estão em andamento para localizá-la e esclarecer as circunstâncias do desaparecimento".





SUSPEITA

Novidades sobre o caso também foram confiadas por uma leitora ao Diário na tarde desta terça-feira.





Segundo a mulher, que preferiu não se identificar, a jovem foi vista nesta segunda-feira (28) pedindo dinheiro no terminal de ônibus, ao final da Avenida São Paulo, na Cidade São Jorge, em Santo André. "Ela estava próxima ao terminal e depois subiu o morro da Rua Maranhão", conta.





Sofia estava sozinha, aparentemente cansada, com uma mochila nas costas e dizia aos pedestres que precisava de dinheiro porque sua família passava necessidades. "Um amigo que estava comigo se ofereceu a dar uma cesta básica, mas ela agradeceu e saiu andando, com medo. Reconheci ela justamente pelas mechas das fotos que estão divulgando", finalizou.