Vídeo de Bruna Marquezine tentando pegar buquê em casamento viraliza

Um vídeo divertido de Bruna Marquezine circula nas redes sociais após a atriz aparecer tentando pegar o buquê no casamento da amiga Giovanna Lancellotti, realizado no sábado (28) em São João da Boa Vista (SP). A festa reuniu famosos e familiares em uma celebração elegante, mas foi a espontaneidade de Bruna que roubou a cena.



Nas imagens, já após alguns drinks, Bruna se posiciona animada entre as solteiras para receber o buquê da noiva. Antes do lançamento, ela solta a frase “tá difícil”, numa brincadeira que sugere a dificuldade de encontrar um pretendente para casamento. Com os braços abertos, pronta para agarrar as flores, a atriz chama atenção pelo bom humor.



Apesar da preparação, o buquê acabou sendo lançado para trás, longe do alcance da atriz, e quem o pegou foi um convidado do sexo masculino, que comemorou dançando com o buquê na mão. Nas redes, a cena gerou uma série de comentários engraçados e carinhosos.



“Me identifiquei com a frase dela, ‘tá difícil’. Até pra ela, imagina pra gente”, comentou um internauta. Outro ressaltou: “Depois de várias escolhas ruins que ela teve, tá tentando pegar o buquê pra ver se dá sorte”. Houve também quem brincasse: “A diva sendo barrada por uma desconhecida que falou ‘calma’” e “Hello, alguém pede a Bruna Marquezine em casamento logo que queremos ela de noiva?”.