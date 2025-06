Água Santa cai diante do Rio Branco no Espírito Santo

O Rio Branco-ES bateu o Água Santa por 3 a 2, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o time capixaba foi a 16 pontos e subiu para a segunda posição do Grupo 6, ficando atrás apenas da líder Portuguesa, que soma 20. Já o Água Santa, com 14 pontos, caiu para o terceiro lugar na tabela.

O duelo começou com emoção logo nos primeiros instantes. Diego Fernandes abriu o placar para os donos da casa com menos de um minuto de jogo, após assistência de Luiz Fernando. O time paulista respondeu rapidamente e igualou o marcador com João Guilherme.

Ainda na etapa inicial, Diego Fernandes apareceu novamente para marcar o segundo do Rio Branco-ES. Na volta do intervalo, Júnior Dindê cobrou falta com precisão e ampliou a vantagem. No fim do jogo, Marquinhos descontou para os visitantes, mas não evitou a derrota.