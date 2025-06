São Bernardo bate o Anapolis por 3 a 0 no 1º de Maio

O São Bernardo entrou no G-8 do Campeonato Brasileiro da Série C após derrotar o Anápolis-GO, por 3 a 0, no Estádio 1º de Maio.

Com o resultado, o Tigre foi a 15 pontos e saltou para a sexta colocação da tabela de classificação. O Anápolis segue sem vencer na Série C e é o lanterna.

O São Bernardo atropelou os goianos na primeira etapa. Buscando o resultado desde o apito inicial, o Tigre criou boas chances nos primeiros minutos, mas parou Paulo Henrique. Entretanto, aos 11 minutos, Rodolfo abriu o placar.

Os donos da casa seguiram no ataque e, aos 16, aproveitando nova falha da defesa, Dudu Maraíma não desperdiçou e fez o segundo do Tigre.

Dominando a posse de bola, o time paulista seguiu criando boas chances, e praticamente aniquilou o jogo aos 30. Pedro Felipe tocou na saída de Paulo Henrique e liquidou o jogo.