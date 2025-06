Beyoncé interrompe show após problema com carro suspenso no palco

Durante sua apresentação no sábado (28), em Houston, Beyoncé passou por um momento inesperado que chamou a atenção do público. Enquanto cantava 16 Carriages no Estádio NRG, a artista estava posicionada em um carro suspenso sobre a plateia quando, de repente, o suporte começou a inclinar perigosamente.



Percebendo a situação, Beyoncé pediu para que a música fosse interrompida e, segurando firme os cabos de segurança, manteve a calma. “Pare, pare, pare”, ordenou ela pelo microfone, enquanto o carro balançava no ar. A cantora olhou ao redor, avaliou o cenário e logo acalmou a multidão com um sorriso.



Após alguns segundos, ainda suspensa, Beyoncé agradeceu os fãs: “Obrigada a todos pela paciência”. O equipamento foi estabilizado e a artista foi levada de volta ao centro do estádio, retomando a performance.



Em um vídeo publicado no X, antigo Twitter, a diva pop brincou com o incidente dizendo: “Se eu cair, sei que vocês vão me segurar”, arrancando aplausos e risadas da plateia. A cantora compartilhou o momento também em seu Instagram, mostrando fotos da performance e do carro inclinado, provando sua resiliência e conexão com o público mesmo diante do imprevisto.