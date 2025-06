Modelo em saúde mental

A destinação de R$ 27 milhões em emendas parlamentares do deputado federal Alex Manente (Cidadania) para a saúde mental no Grande ABC, atendendo a uma campanha do Diário, é passo relevante na reorganização do cuidado a pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). A entrega do cordão girassol com cartão digital aos 50 mil autistas da região permitirá identificar o nível do transtorno, facilitar o atendimento prioritário e mapear necessidades específicas. Com essas informações em rede, as sete cidades poderão formular políticas mais alinhadas à realidade local. O projeto também contempla o cotidiano das famílias envolvidas, formando uma estrutura de apoio contínuo.

O impacto da iniciativa a ser desenvolvida com dinheiro da União, liberado por Alex, vai além do acolhimento. A base de dados construída poderá embasar a criação ou reforma de equipamentos públicos voltados à saúde mental. Com a articulação entre prefeituras e recursos federais, abre-se caminho para viabilizar propostas como o Complexo da Saúde Mental do Grande ABC. Centros como os Cras devem ser revitalizados em cidades como Santo André e São Bernardo, criando uma retaguarda de atendimento que beneficiará outros segmentos vulneráveis. A interlocução entre o parlamentar e os prefeitos reforça o compromisso de aplicar as emendas com planejamento e responsabilidade.

Mais um aspecto importante desta iniciativa piloto é o uso do cartão como instrumento de verificação. Ao exigir que laudos sobre o espectro autista sejam assinados por profissionais registrados no CRM (Conselho Regional de Medicina), o sistema propõe controle mais rígido, coibindo fraudes em benefícios previdenciários. A integração dos dados à base nacional permitirá rastreabilidade das informações, protegendo os recursos públicos e priorizando as famílias que realmente precisam do apoio do Estado. Ao unir acolhimento e eficiência, o Grande ABC se posiciona como referência em políticas públicas voltadas à saúde mental e apresenta um modelo que pode ser replicado em outras regiões.