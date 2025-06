Audiências do PPA reforçam escuta ativa entre gestão municipal e moradores do Pós-Balsa e Batistini

A Prefeitura de São Bernardo, sob gestão deo prefeito Marcelo Lima (Podemos), realizou neste sábado (28) novas audiências públicas do programa “A Voz da Gente – Cidade Pra Frente”. Os encontros debateram pela manhã as prioridades e sugestões dos moradores dos bairros Santa Cruz e Tatetos e, no período da tarde, o da população dos bairros Batistini, Jardim da Represa e Los Angeles. A chegada a essas regiões, reforçaram o compromisso da gestão em estreitar os laços entre poder público e população, por meio de escuta ativa, participação e construção coletiva do futuro da cidade.

Durante a assembleia realizada pela manhã, o Chefe do Executivo municipal destacou que a região do pós-balsa deve ser valorizada e, para isso, é preciso planejamento. “Durante muitos anos, a região do pós-balsa foi esquecida. Por isso estamos aqui para ouvir, entender e planejar juntos. A população precisa ser ouvida, e esse programa tem exatamente esse papel: abrir as portas da prefeitura para cada cidadão. É por isso que nessas reuniões também estão presentes os secretários municipais e representantes do Poder Legislativo para que compreendam o que o povo espera de São Bernardo. Esse é um momento decisivo para o futuro da cidade”, destacou Marcelo Lima.

PPA APROVADO

Os encontros para a construção do PPA (Plano Plurianual) 2026-2029 tem sido elogiada por moradores. Durante a audiência, Maria do Carmo, do Batistini solicitou programa de poda de árvores e intervenções viárias para a melhoria do trânsito local. “É a primeira vez que vejo a prefeitura presente para debater os próximos anos da nossa região. Isso é muito importante para conhecermos cada uma das áreas em que podemos reivindicar e dar ideias para São Bernardo”, afirmou.

A secretária da Fazenda, Tatiana Rebucci, enfatizou que o programa vai além da coleta de sugestões para a construção de políticas públicas para o futuro. “Esse processo é sobre transparência e compromisso com a cidade. Ao trazer os gestores para ouvir a população, estamos mostrando que a participação de cada morador impacta diretamente no planejamento de médio e longo prazo. A escuta é um passo essencial para um governo mais justo e eficiente”.

EM PAUTA

As pautas discutidas nos dois encontros envolveram mobilidade urbana, infraestrutura, limpeza pública, zeladoria, políticas para a juventude, segurança, regularização fundiária e valorização da educação local. Além das falas no encontro, dezenas de contribuições foram entregues por escrito ou registradas via plataforma digital (que seguirá ativa até o final do ciclo de audiências).

VOZ DA GENTE

Lançado no dia 5 deste mês, o programa “Voz da Gente – Cidade pra Frente” já passou por diversas regiões, atendendo bairros como Alvarenga, Rudge Ramos, Taboão, Paulicéia, Jordanópolis, Calux, Planalto, Demarchi, Terra Nova, Botujuru, Baeta Neves, Farina, Industrial, Alves Dias, Cooperativa, Dos Casas, Irajá, Silvina, Montanhão, Ferrazópolis e Centro.

A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) — que integra o conjunto de legislações orçamentárias, ao lado do PPA — já projeta R$7,04 bilhões de orçamento para o ano de 2026. Os maiores aportes estão destinados às áreas de Educação e Saúde, ambas com previsão de investimento superior a R$1,4 bilhão.

