Marcelo Lima acha outro estoque com compras de Morando

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), levantou o tom contra as compras desnecessárias realizadas pelo seu antecessor, Orlando Morando (sem partido), que se encontram estocadas e, em alguns casos, à beira do prazo de vencimento. Durante evento realizado ontem no Parque dos Pássaros, o podemista informou que tomou conhecimento neste sábado de um novo estoque, desta vez no bairro Demarchi.

Segundo o prefeito, há pelo menos oito galpões com mais de mil metros quadrados cada estocando medicamentos, alguns perto do vencimento. “Todo dia encontro alguma coisa. Ontem (sábado), encontramos no Demarchi. O galpão estava em processo de desapropriação e a Secretaria de Educação usava como estoque. O local não é nem um prédio que passou para a Prefeitura. Foram encontrados uniformes e calçados comprados para as crianças que não entregaram. Encontraram carregadores de chromebooks, coifas, mais de 200 portas. São muitas coisas novas”, pontuou.

O prefeito afirmou que há uma equipe fazendo levantamento sobre os produtos estocados e, por isso, não há números fechados. Marcelo Lima destacou ainda que vai informar tudo o que foi comprado para bater meta orçamentária e fiscal, não está sendo utilizado neste momento e que poderia ser revertido em melhorias para a população, inclusive a questão financeira.

“As pessoas falavam que a Prefeitura não tinha dívidas e mídia informou, de forma exemplar, que paguei em janeiro dívidas que ficaram para trás. É a primeira vez que a cidade fica no vermelho. Caiu o Capag (capacidade de pagamento) de ‘B’ para ‘C’. Peguei a Prefeitura na lista vermelha de tanta dívida e fraca de investimentos, mas já estamos colocando em ordem”, afirmou.

O prefeito cobrou da Câmara, na pessoa do presidente da Casa, Danilo Lima (Podemos) - que esteve presente no evento de ontem, juntamente com diversos vereadores -, que a Comissão Especial instalada para investigar as compras de Morando tenha efetividade.

O grupo, que deu início aos trabalhos na última quinta-feira (13), tem como presidente o vereador Luiz Henrique Watanabe (PRTB), autor do pedido para instauração da Comissão e primeiro a pedir explicações sobre a grande quantidades de produtos estocados no almoxarifado da Secretaria de Educação.

MAIS CRÍTICAS

O discurso de Marcelo Lima foi recheado de críticas ao antecessor. Afirmou que o ex-prefeito comprava produtos para deixar estocados e deixava de adquirir itens simples, como uma tenda para acomodar a população durante eventos em dias de chuva, como aconteceu ontem. “Tanta coisa que compraram para deixar abandonado, como os 900 chromebooks, mais de oito mil armários, 50 geladeiras e 12 mil refeitórios, podiam ter comprado uma tenda maior para dar atendimento à população”, disse.

Marcelo Lima também destacou que, quando se candidatou a prefeito, era porque entendia que São Bernardo precisava de novos rumos. “Tinha a convicção de que a cidade precisava de mudanças e de uma alternativa que representasse diálogo e não tivesse preconceito com as pessoas. Que representasse a volta da alegria e a experiência para governar uma cidade de quase um milhão de habitantes”, pontuou.

