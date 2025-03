Marcelo Lima anuncia secretário de Planejamento Urbano

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), anunciou neste domingo (15) o novo secretário de Planejamento Urbano, Geslei Bonício Crociari, que estava como adjunto na pasta de Obras e Planejamento Estratégico, a qual foi desmembrada pelo atual governo.

A nomeação do novo secretário foi publicada sexta-feira (14) no jornal Notícias do Município e só ocorreu agora, segundo o prefeito, por falta de recursos nos cofres públicos. Tanto a pasta de Planejamento Urbano como a da Mulher, cuja secretária Sandra do Leite (Podemos) foi anunciada no último dia 8, são fruto da reforma administrativa implementada pelo prefeito ainda em janeiro.

O novo secretário terá pela frente dois grandes desafios, segundo Marcelo Lima, que é desburocratizar a Prefeitura e preparar ajustes no projeto do Plano Diretor que será enviado ao Legislativo. No ano passado, os vereadores rejeitaram a proposta enviada pelo então prefeito Orlando Morando (à época no PSDB, hoje sem partido), principalmente porque previa a alteração do ordenamento territorial de área florestal no bairro do Tatetos, no Pós-Balsa.

“A nomeação foi publicada na sexta e na correria não pudemos parar o governo para recebê-lo. É muito importante a população conhecer todos os secretários do município. O Gesei foi escolhido para comandar uma pasta importante, o Planejamento Urbano, que visa aquecer a construção civil e desburocratizar a Prefeitura. Tem também um desafio enorme, que é fazer o Plano Diretor que vai para a Câmara Municipal”, destacou Marcelo Lima.

Geslei Bonício afirmou que o primeiro desafio à frente da secretaria é realmente o Plano Diretor, o qual informou que deve ser enviado muito prevê para votação no Legislativo municipal.

“É uma secretaria muito importante, tanto que vamos lidar com ajuste do Plano Diretor, que em breve irá para a Câmara. Estamos ajustando e reformulando, visando melhoria para os munícipes e também para fomentar a vinda de construtoras, que estavam afastadas do município. Então, o Plano Diretor é uma meta urgente”, pontuou.

O secretário afirmou que uma segunda frente de trabalho é a desburocratização dos processos, a qual vai englobar desde a aprovação de projetos de obras particulares até mudanças nas leis.

“A medida é voltada a atrair construtores e fazer com que os munícipes fiquem mais perto do governo. Voltaremos também com o atendimento presencial. Tudo isso para São Bernardo ir para frente e ser um cidade desburocratizada e melhor daqui para frente”, disse o secretário.