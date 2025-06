Câmera Clube de Santo André. Não era só clicar... Era preciso suar muito. Serrar, martelar, colar... Tudo era feito com muito zelo.

Que maravilha. Praticamente há sete décadas. Personagens de destaque, na então denominada alta sociedade andreense, praticando uma trivial atividade braçal na preparação de uma exposição. Hoje, para algo semelhante, seria contratada uma empresa especializada. Uma verdadeira geração de idealistas, aquela que alguém já classificou como fecundadores do futuro”

Cf. professor Antonio de Andrade, ao tomar conhecimento das fotos que ilustram a página deste domingo.

As fotos foram tiradas e preservadas por Mário dos Santos Simões. Espirituoso, ele colocou legendas, brincando com os colegas do Câmera Clube de Santo André.

UM SONHO

Texto: Mário Simões

Santo André, 1951. Começa o Câmera Clube, com reuniões no escritório do Sr. René Schoeps, com seu filho Emílio e eu. Nosso sonho era fundar um clube de fotografia.

Primeiros sócios: Dr. Mayerá, Alberto Pozzi, Orlando Gaiarsa, Arnaldo Florence. As reuniões eram todas as terças-feiras.

O Câmera Clube teve várias sedes. Uma delas na Rua Siqueira Campos. Outra na Rua Bernardino de Campos, onde montamos estúdio e laboratório.

Participamos de vários salões: o primeiro, nacional, em 1952; o segundo, internacional, em 1954; o terceiro, internacional, em 1955; o quarto, internacional, em 1956.

Realizamos várias excursões. O grupo fazendo fotos na Usina Henry Borden, em Cubatão, em Campos de Jordão...

Organizamos o salão do 4º Centenário da Vila de Santo André da Borda do Campo em 1954. O Câmera Clube vivia o seu apogeu.

Crédito das fotos 1, 2, 3 e 4 – Fotos: Mário Simões

NOS BASTIDORES

(Com legendas de Mário dos Santos Simões)

1 – O presidente (René Schoeps): Vejam como minha cabeça foi cortada! Técnica do fotógrafo ou a paralaxe?

O fotógrafo (Mário simões): Apenas um corte arrojado

2 – Ele: O senhor quer comprar a minha medalha?

O outro: Se quero.

Ele: Ma io não vendo ela...

3 – Arnaldo Florence (observando): Dá um jeitinho, ô Simões.

Simões (martelando): Não adianta me cantar. A tesouraria está à míngua.

4 – Um malvado (enquanto todos trabalham) – Onde está o Dr. Alberto Pozzi (vice-presidente do Camera Clube)

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 29 de junho de 1975 – Edição 2785

MANCHETE – Análise da Cetesb acusava mercúrio nas águas da Billings.

Os testes indicavam que a poluição era intensa. “Em 25 anos não haverá mais peixes”, profetizavam os técnicos.

IGREJA – O novo bispo de Santo André, dom Cláudio Hummes, com direito à sucessão de dom Jorge Marcos de Oliveira, chegaria à cidade naquele domingo. Celebraria missa campal às 16h.

RÁDIO – Anúncio: muitas músicas, mil informações, poucos anúncios. Assim é a programação da Rádio Diário. Ligue agora e faça o teste: 1530 KHz. ZYE-225.

EM 29 DE JUNHO DE...

1905 – Pequim, 27. Sabe-se de boa fonte que a China deseja participar da paz russo-japonesa.

Ao meio-dia subiria aos ares no Largo do Piques o balão “Albatroz” de 15 metros de altura.

Em excursão em São Paulo, o Fluminense do Rio empatava com o Paulistano em 2 a 2.

Livraria Arcadia, na galeria de Cristal, oferecia 800 volumes franceses a 800 réis cada.

1920 – Susto na Serra: trem de passageiros ficava retido por duas horas. Cabo da cremalheira escapara das roldanas. Maquinista descobriu ao aproximar-se do túnel nº 10.

1955 – Lançado o loteamento Parque Jabaquara, com ponto de interseção de seis grandes avenidas. Entre elas, a Avenida Pedro de Mello, antiga Conceição, apontando para Cidade Vargas, Diadema e Via Anchieta.

Popularizava-se um novo tipo de comércio, chamado “pegue e pague”, com duas lojas dos supermercados “SirvaSe”. Os antigos armazéns, vendas e/ou empórios passavam a ter uma poderosa concorrência.

HOJE

Dia do Papa

Dia do Pescador

Dia da Telefonista.

No Grande ABC, Dia do Atleta São-Bernardense, data criada pela Câmara Municipal de São Bernardo em 1961 – uma data ignorada na própria cidade.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Lucianópolis, Monte Azul Paulista, Morungaba, Novo Canaã Paulista, Nova Lusitânia, Paulicéia e Ubarana.

Pelo Brasil: em Goiás, Britânia; em Minas Gerais, Limeira do Oeste e São Pedro dos Ferros; no Mato Grosso, Paranaíta e Paranatinga; no Rio Grande do Sul, Soledade.

Santos Pedro e Paulo

29 de junho

A Igreja celebra a solenidade de dois homens muito diferentes unidos depois do encontro com Jesus, que os transformou em testemunhas do Evangelho até o martírio

Fonte: Maria Milvia Morciano, Vatican News.

“Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja”.

Evangelho de Mateus (16:18).

Ilustração – Escultura do final do século IV. Museu Paleocristão, Aquileia, Itália.