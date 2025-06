‘São Bernardo irá se ver na avenida’, garante Vai-Vai

No Carnaval de 2026, São Bernardo ganhará destaque nacional ao ser tema do desfile do Vai-Vai, Grêmio Recreativo Cultural e Social Escola de Samba Vai-Vai, uma das mais tradicionais escolas de samba de São Paulo e maior campeã.

Com o enredo A Saga Vencedora de um Povo Heróico. No Apogeu da Vedete da Pauliceia, a agremiação promete emocionar o público ao levar para o Anhembi uma homenagem às origens operárias, culturais e cinematográficas do município do Grande ABC.

Com raízes tmbém fincadas no legado da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, que teve sede na Avenida Lucas Nogueira Garcez, em São Bernardo, o desfile será o sexto a passar pela avenida na noite de sexta-feira, 13 de fevereiro. A ideia, segundo a comissão de Carnaval formada por Gleuson Pinheiro, Marcus Tibecharani (Marcão), Renato Anveres e Tati Gregório, nasceu de um diálogo entre a escola e a Prefeitura de São Bernardo, via Secretaria de Cultura.

“Houve interesse de ambas as partes em tornar isso realidade”, conta Tati, que também assina o enredo. Para ela, a escolha do tema transcende um simples retrato geográfico. “A gente faz um recorte social, entrando em um campo para um discurso com a cara do Vai-Vai”.

“Essa será uma grande homenagem que São Bernardo receberá da escola de samba Vai-Vai. Uma verdadeira honra para o povo de São Bernardo, para os que nasceram aqui, mas também os povos migrantes e imigrantes que escolheram essa Cidade. Ter um samba enredo dedicado à nossa história, à luta do nosso povo, ao potencial da nossa cultura, dos nossos espaços, do desenvolvimento dessa cidade tão importante para o Estado e para todo o País é motivo de muito orgulho”, celebrou a secretária de Cultura de São Bernardo, Samara Dinis.

A proposta é costurar uma narrativa cinematográfica que valorize os heróis anônimos da cidade, os trabalhadores, imigrantes e moradores que, dia após dia, constroem com luta e dignidade a identidade da região. “É o povo que vence as más condições de trabalho, que luta por comida e moradia. A exaltação é desse povo heróico que precisa vencer porque não tem outra opção”, explica Tati.

Com uma estética pensada para unir emoção e grandiosidade, cada membro da comissão de Carnaval assumiu uma parte do processo criativo. Tati no enredo, Marcão nas fantasias e Gleuson e Renato nas alegorias. “Juntos garantimos que tudo esteja conectado visual e narrativamente”, afirma.

A cidade será representada em suas múltiplas dimensões: haverá referências à força dos movimentos sociais e operários, à diversidade cultural e aos traços que moldaram São Bernardo ao longo do tempo.

Ao longo dos próximos meses, a escola também pretende realizar ações culturais e sociais em São Bernardo, aprofundando a imersão na cidade e ampliando o vínculo com os moradores. A pesquisa que fundamenta o enredo incluiu levantamento histórico e técnico, e novos encontros estão sendo planejados.

Para além de cores, batuques e alegorias, o desfile do Vai-Vai em 2026 quer deixar uma marca de reconhecimento. “A população vai se enxergar no desfile”, garante Tati. “Verá elementos que compõem a história da cidade e se reconhecerá nas alas e alegorias. É sobre identidade, pertencimento e orgulho.”

LEIA MAIS: Vai-Vai escolhe local de São Bernardo como enredo para 2026