Domingo (29) no Grande ABC terá sol entre nuvens e clima ameno

O domingo (29) será de tempo estável e com variação de nuvens em todo o Grande ABC, segundo a previsão do Climatempo. O sol aparece entre muitas nuvens durante o dia, mas não há expectativa de chuva. À noite, o céu deve permanecer bastante nublado em todas as cidades da região.



As temperaturas seguem agradáveis, com mínimas entre 16°C e 18°C e máximas variando de 25°C a 27°C. Veja a previsão por cidade:



- Santo André: mínima de 17°C e máxima de 26°C

- São Bernardo: mínima de 17°C e máxima de 25°C

- São Caetano: mínima de 16°C e máxima de 27°C

- Diadema: mínima de 17°C e máxima de 25°C

- Mauá: mínima de 17°C e máxima de 26°C

- Ribeirão Pires: mínima de 18°C e máxima de 25°C

- Rio Grande da Serra: mínima de 18°C e máxima de 25°C



Apesar da nebulosidade, o tempo deve permanecer firme ao longo do dia, favorecendo atividades ao ar livre.