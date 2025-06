Veja como está o trânsito nas rodovias do SAI neste domingo (29)

A manhã deste domingo (29) é de tranquilidade para os motoristas que trafegam pelas rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), segundo informações atualizadas às 9h30 pela Ecovias, concessionária responsável pelo trecho.



Todas as vias operam com tráfego normal em ambos os sentidos, sem registros de lentidão, acidentes ou bloqueios.



Confira a situação nas principais rodovias:



- Rodovia Anchieta (SP-150) – Tráfego normal entre os km 9,7 e 65,6



- Rodovia dos Imigrantes (SP-160) – Tráfego normal do km 11,46 ao km 70



- Interligação Planalto (SP-041) – Tráfego normal entre os km 0 e 8



- Interligação Baixada (SP-059) – Tráfego normal do km 0 ao km 1,8



- Rodovia Piaçaguera-Guarujá (SPA-248/055) – Tráfego normal do km 8,5 ao km 0



- Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-055) – Tráfego normal entre os km 248,05 e 270,6



- Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055) – Tráfego normal do km 270,601 ao km 292,2



- Marginais da Anchieta – Tráfego fluindo bem tanto na pista direita quanto na esquerda, nos dois sentidos



Com todas as rodovias livres, o momento é favorável para quem pretende descer a serra ou retornar à capital neste fim de semana. A operação está em esquema normal. A Ecovias segue monitorando as condições do tráfego em tempo real.