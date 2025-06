São Caetano perde para a Santista e segue na lanterna

O São Caetano sofreu a terceira derrota seguida naCopa Paulista. No Estádio Anacleto Campanella, foi derrotado nesse sábado (28) pela Portuguesa Santista, por 2 a 0. Com uma atuação sólida na etapa final, a Briosa garantiu mais três pontos e manteve a invencibilidade no torneio, foi a sete e ocupa a vice-liderança do Grupo 4. O Azulão ainda não marcou pontos e está na lanterna.

LEIA MAIS: Santo André é goleado em casa pelo São José na Copa Paulista

O placar foi aberto aos cinco minutos do segundo tempo. Após dividida de Kevin Mercado, a bola sobrou para Pedro Mota, que avançou pela esquerda e cruzou na medida para Eliandro testar firme, sem chances para o goleiro adversário. O segundo foi assinalado por Carlos Alberto, cobrando pênalti.

O São Caetano volta a campo no sábado, quando encara o Santo André, no Bruno Daniel. A Portuguesa Santista, por sua vez, enfrenta o Taubaté na sexta-feira, às 19h30, também na casa do adversário.

LEIA MAIS: Água Santa cai diante do Rio Branco no Espírito Santo