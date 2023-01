WhatsApp: saiba desarquivar conversas ao receber novas mensagens

Bianca Bellucci

30/01/2023 | 12:55



Por padrão, os bate-papos arquivados do WhatsApp ficam reunidos em uma pasta localizada no topo. E, caso alguém deseje fazer contato, uma notificação aparece dentro do aplicativo, mas não informa o usuário na tela de bloqueio do celular. No entanto, é possível configurar o mensageiro para desarquivar conversas ao receber novas mensagens e, assim, sempre avisá-lo sobre a novidade. Em poucos passos, veja como realizar o procedimento em aparelhos Android e iOS.

Tutorial no Android

1. No WhatsApp, dê um toque nas três bolinhas e, depois, em “Configurações”.

2. Acesse “Conversas”.

3. Desmarque o botão “Manter conversas arquivadas”. Assim, ao receber novas mensagens, o bate-papo arquivado será desarquivado.

Tutorial no iOS

1. Abra o WhatsApp. Mude para a aba “Configurações” e acesse “Conversas”.

2. Desmarque o botão “Manter conversas arquivadas”. Pronto! Agora, ao receber novas mensagens, os bate-papos serão desarquivados.

Na galeria, veja em capturas como desarquivar conversas ao receber novas mensagens no WhatsApp: