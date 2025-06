São Bernardo entrega áreas de lazer e anuncia novo Ecoponto

O domingo (29) foi marcado por homenagens, lazer e melhorias para os moradores de São Bernardo. A Prefeitura entregou dois novos espaços revitalizados no Jardim João de Barro e no Campestre, além de anunciar a construção de mais um Ecoponto na região do bairro dos Casas.



No Jardim João de Barro, no Grande Alvarenga, crianças e jovens agora contam com uma área completa para atividades esportivas e recreação. O local, batizado de Espaço Murilo Pereira da Silva, recebeu quadra poliesportiva, playground, academia ao ar livre, nova iluminação e paisagismo. A homenagem emocionou os moradores: Murilo, de 11 anos, morreu em 2021 ao tentar resgatar uma pipa em um terreno perigoso. Ele buscava um lugar seguro para brincar com amigos.



“Esse espaço representa nosso compromisso com a segurança das crianças da região. É uma forma de garantir que outras famílias não passem pela dor que a de Murilo passou”, afirmou o prefeito Marcelo Lima (Podemos). O investimento foi de R$ 550 mil.



Ainda no domingo, foi reinaugurada a Praça Frei Damião de Bozzano, no Campestre. Com quadra de basquete street, espaço pet, academia, playground e novo paisagismo, o local foi transformado em uma praça-parque moderna e acessível. A requalificação custou R$ 350 mil. “Agora temos um lugar digno para conviver e praticar esportes”, celebrou Alex Aleixo, morador há 45 anos.



Durante a visita, o prefeito anunciou a instalação de mais um Ecoponto ao lado da Praça Frei Damião. A cidade já conta com 13 unidades, que recebem resíduos da construção civil, móveis velhos e recicláveis. “É uma ação ambiental e urbana. Queremos unir lazer com sustentabilidade”, disse o secretário Fernando Longo.