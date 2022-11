Melhores lugares para curtir um samba no Rio de Janeiro

Redação

Do Rota de Férias



22/11/2022 | 13:55



Quem gosta de fazer passeios autênticos durante as viagens precisa curtir um samba no Rio de Janeiro (RJ). O famoso gênero musical começou a circular logo após a abolição da escravatura, e as rodas se tornaram uma tradição carioca.

O Conexão123, plataforma de experiências de viagens da 123milhas, preparou uma lista com os melhores locais para apreciar um bom samba na Cidade Maravilhosa. Confira!

Samba no Rio de Janeiro

Roda do Cacique de Ramos

O famoso samba do Cacique de Ramos nasceu de encontros e grupos carnavalescos de jovens sambistas da zona norte do Rio de Janeiro. A primeira roda de samba do movimento aconteceu em 1961, e em 1963 ele passou a fazer parte oficialmente do Carnaval da cidade.

O bloco se tornou referência nacional, com seus desfiles vibrantes e fantasias estilizadas com inspirações indígenas, como o próprio logo da bandeira do Cacique de Ramos.

O grupo promove uma roda de samba com feijoada todos os domingos, das 15h às 23h30, na Rua Uranos, 1.326, em Olaria. Quem tem vontade de prestigiar um dos sambas mais antigos e de raiz do Rio não pode perder esse evento. Além disso, a entrada é gratuita para todos, e das 17h às 23h é possível alugar uma mesa por R$ 10 e pedir alguns petiscos e cerveja.

Roda do Trabalhador

O Samba do Trabalhador virou reduto de grandes sambistas cariocas, como Martinho da Vila, há cerca de 10 anos. As rodas são comandadas por Moacyr Luz, que tem o costume de convidar a velha guarda carioca para colocar os pandeiros para tocar e divertir a galera.

Grandes nomes do gênero já passaram por lá, como Beth Carvalho. Conhecida como madrinha do samba, ela esteve presente em diversos momentos com o grupo, que ganhou diversas premiações, incluindo melhor álbum e grupo de samba pelo Prêmio da Música Brasileira.

A atração acontece no Renascença Clube, todas as segundas-feiras, a partir das 16h, com entrada gratuita. O complexo fica na Rua Barão de São Francisco, 54.

Pedra do Sal

O samba da Pedra do Sal tem uma história diferente dos demais. Primeiramente, é preciso explicar de onde veio o nome Pedra do Sal. No período colonial, o Morro da Conceição era o lugar onde as pessoas escravizadas descarregavam o sal vindo da Europa, para depois ser distribuído pela cidade. Como era um ponto conhecido, principalmente por razões econômicas, os primeiros sambistas e famílias quilombolas se encontravam no local para colocar os pandeiros em ação.

Até hoje, os gêneros samba e choro convivem em harmonia nas festas que ali acontecem, especialmente as da Tia Ciata, que recebia até Pixinguinha para tocar choro na frente da sua casa, com o intuito de distrair os policiais, enquanto as batucadas aconteciam a todo vapor nos fundos.

Além disso, o grupo promove diversas palestras sobre a história e as lutas sociais da Pedra do Sal. Já foram produzidos dois musicais de sucesso a respeito do tema: o primeiro sobre a história dos trabalhadores do local, apresentado no Teatro Rival, e outro com foco nos orixás, da religião afro-brasileira. Aliás, todo dia 2 de dezembro, quando se comemora o Dia Nacional do Samba, a Pedra do Sal vira um espaço de rituais que misturam música, devoção aos orixás e lavagem de pedras em homenagem aos antepassados.

As rodas ocorrem às segundas-feiras, das 18h às 22h, no Largo João da Baiana, na Rua Argemiro Bulcão. A entrada é gratuita.

Mangueira

A Mangueira é uma das maiores escolas de samba do Rio de Janeiro. De origem africana, carregando consigo batuques, cantorias e tradições das culturas indígenas, do candomblé e da umbanda, sua história é um marco do gênero musical no Brasil.

Nomes importantes da música, como Cartola, Seu Maçu, Pedro Paquetá e Carlos Cachaça, entre outros, fundaram o Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. Além dos sambas-enredo e dos desfiles exuberantes, ela adota diversas ações sociais para moradores dos morros no Rio de Janeiro.

Os ensaios para o Carnaval 2023 já estão a todo vapor, começando sempre no Buraco Quente, na rua Saião Lobato, indo em direção à Visconde de Niterói, onde a população pode apreciar e se divertir com a festa. Normalmente, as datas e horários são divulgadas alguns dias antes no Instagram ou na página oficial da Mangueira.

