Paulinho joga no sacrifício e passará por nova cirurgia após o Mundial de Clubes

A primeira cirurgia pela qual passou Paulinho no fim do ano passado não foi suficiente para sanar as dores do atacante. Ele colocou o Palmeiras nas quartas de final do Mundial de Clubes ao marcar na vitória sobre o Botafogo e, depois da competição, terá de passar por nova operação.

A informação foi confirmada pelo técnico Abel Ferreira. "Todos sabem o que vai acontecer depois que acabar este mundial. Ele vai ter que ser operado novamente", disse o treinador, segundo o qual, o camisa 10 veio aos Estados Unidos mesmo no sacrifício justamente por essa capacidade de decidir jogos.

"Foi para isso que nós o trouxemos, sabíamos que não podíamos contar com ele mais que 30 minutos", afirmou. "Vou ser muito sincero sobre o que é que eu lhe disse: foi para isso que ele veio. Jogar 15 minutos e resolver".

Paulinho, na verdade, jogou 46 minutos neste sábado. Entrou no início do segundo tempo no lugar de Estêvão e saiu no começo da prorrogação, dando lugar a Micael minutos depois de decidir a partida com um golaço. "Ele é craque", descreveu o jovem atacante Luighi. "Se ele está assim com 50%, imagina se estivesse 100%".

O atacante já havia deixado claro no último duelo com o Inter Miami, contra o qual também marcou um gol, que não estava bem e que as dores seguem o incomodando. Em um ligeiro desabafo, admitiu que estava frustrado por não estar 100% graças a uma lesão que é grave e incomum.

Ele sofreu uma fissura óssea na perna direita ano passado, quando defendia o Atlético Mineiro, e seguiu atuando por meses até passar por cirurgia em dezembro. Foram quatro meses em recuperação até estrear pelo Palmeiras em abril deste ano. Ele iniciou apenas um jogo como titular, o clássico com o São Paulo, em maio. E foi depois desse jogo que as dores aumentaram.

"Sinto bastante dor da minha lesão", afirmou o atacante, acrescentando que o processo de recuperação não é simples. "É preciso tirar um pouco a carga e dosar os impactos. Infelizmente estou tendo apenas esses minutos, por conta da lesão que eu tenho. Mas é isso. O que for possível para ajudar o Palmeiras, seja 10 minutos, 30 ou 20, eu vou estar para ajudar", falou.