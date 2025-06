Unidos contra a política do mal e da perseguição

Líder do governo Tite Campanella (PL) em São Caetano, o vereador César Oliva (PSD) defende a união de lideranças parlamentares e partidárias contra a “política do mal e da perseguição”. Segundo o pessedista, agentes políticos estão expondo pessoas físicas em redes sociais e causando danos psicológicos e psiquiátricos, que podem inclusive levar à morte. Oliva alerta que o contraditório faz parte dos debates, mas não pode extrapolar o campo democrático. “Quero pedir para que não fomentem esse tipo de atitude horrorosa”, pontuou. O vereador não citou nomes, mas nos bastidores comenta-se que a alfinetada tem destinatário certo. A exposição de pessoas, de acordo com o parlamentar, muitas vezes tem “interesses escusos” de quem tem o “ego muito inflado e não sabe ouvir não”.

BASTIDORES

Filiação

O secretário de Saúde de Ribeirão Pires, Clovis Volpi, oficializou ontem filiação ao PSD, partido de Gilberto Kassab. A entrada no partido marca o início de uma nova etapa política para Volpi, que pretende disputar uma vaga na Alesp ( Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) em 2026. “É uma honra integrar os quadros do PSD, um partido que olha para o futuro e valoriza a boa gestão pública. Quero seguir contribuindo com a minha experiência, sendo um dos degraus que ajudarão o PSD a chegar ao topo”, destacou.

Muralha Paulista

Em visita ao Grande ABC, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, afirmou que São Caetano é a cidade que está mais avançada para integrar seu sistema de vigilância eletrônica ao banco de dados do governo estadual. “Todas as cidades (da região) estão cadastradas. São Caetano já está 100% apta a começar receber os alertas do Muralha Paulista”, pontuou.

Aniversário

O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), completou nessa sexta-feira (27), um dia após vencer sua licença não remunerada, 63 anos. O chefe do Executivo foi visto cortando bolo em um tradicional restaurante de culinária oriental da cidade. Os parabéns chegaram dos quatro cantos e ‘inundaram’ as redes sociais do liberal.

Olhos eletrônicos

Em São Bernardo, o vereador Lucas Ferreira (PL) propôs projeto para que as escolas da rede municipal de ensino possam contar com ‘olhos eletrônicos’, ou seja, sistema de videomonitoramento. As câmeras, segundo o parlamentar, serão instaladas nos corredores, pátios externos e internos com o objetivo de ampliar a sensação de segurança, inibir brigas e bullying. O projeto tramita na Câmara e tem parecer de constitucionalidade, podendo ser levado a plenário para votação.

Solidariedade

Em Mauá, o vereador Leonardo Alves (PSDB) oficiou o Departamento Consular e de Brasileiros no Exterior, do Ministério de Estado das Relações Exteriores, para que preste assistência à família de Rafael Luiz dos Santos Abreu, 31 anos, vítima fatal de afogamento acidental em Amsterdã, Holanda. O parlamentar também pede para que o consulado possa atuar de forma a acelerar os trâmites legais para traslado de repatriação do corpo. O prazo normal é de 15 a 20 dias úteis. Familiares arrecadaram fundos suficientes para o traslado. O ofício do tucano foi protocolado ontem no Itamaraty.