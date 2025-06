Câmera Clube de Santo André. Um sonho que virou vanguarda. Reuniu verdadeiros artistas. Divulgou o nascente ABC. Deixou um enorme acervo.

Fotografia

‘Novo rumo’ (Memória, dia 17 de maio). Magnifica a foto de autoria de Emilio Schoeps publicada na coluna “Memória”. O olhar artístico registra a essência de Paranapiacaba da época: o “fog” londrino, provavelmente misturado ao vapor exalado por uma locomotiva.

A coluna retoma um assunto tratado por diversas vezes ao longo de sua trajetória: os fotógrafos do Câmera Clube de Santo André. Fundado em 1951 teve brilhante trajetória nacional e internacional.

Encontrei na internet o catálogo da “Primeira Bienal Brasileira de Arte Fotográfica” realizada em Campinas no ano de 1960.

Os fundadores do Câmera Clube estiveram presentes com diversos trabalhos selecionados. Entre eles Emílio Schoeps e seu pai, o belga René Schoeps, que foi diretor da Companhia Brasileira Fichet.

A maior parcela dessa admirável produção deve estar dispersa. Seria muito importante ser resgatada. Talvez tema para o próximo Congresso que tratará da história de nossa região.

Na “Primeira Bienal” foram selecionadas fotos dos seguintes membros do Câmera Clube de Santo André: Eduardo Zaidan, Emílio Schoeps, Francisco Mamede, Mário dos Santos Simões, Orlando Gaiarsa, Oswaldo Scalzaretto, René Schoeps e Yoshimi Tanaka, Oswaldo Scalzaretto, um dos fotógrafos citado, era primo de minha mãe, cujo nome de solteira era Ermelinda Scalzaretto.

Por muitos anos tive contato com os hobbies do primo Oswaldo: uma criteriosa discoteca, livros de fotografia e cinema, equipamentos sonoros da maior qualidade.

Foi um dos pioneiros da famosa Gradiente. Um verdadeiro intelectual ”avant la lettre” na bucólica, porém efervescente, Santo André da década de 1950.

Antonio de Andrade

Santo André - Sempre Gipem

NOTA DA MEMÓRIA – Emílio e René Schoeps (pai e filho), Angelo e Octaviano Gaiarsa (irmãos), Oswaldo Scalzaretto são nomes do antigo Câmera Clube de Santo André com descendentes entre nós.

Destacamos mais dois nomes: Mário dos Santos Simões e Beltran Asêncio.

Simões, de Santo André, Beltran, de São Bernardo, preservaram muito do que o Câmera Clube de Santo André produziu 70 anos atrás.

O acervo de Mário Simões foi confiado a esta página Memória; o de Beltran é guardado com carinho pela família.

Despertado pela mensagem do professor Antonio de Andrade, e contando com o apoio da comissão organizadora do 16º Congresso de História do Grande ABC, ligado ao Consórcio Intermunicipal, “Memória” inicia hoje uma série para lembrar o brilhante Câmera Clube andreense.

A FOTO – Mário Simões identifica os colegas da diretoria do Câmera Clube, que ele chamou de “Turma da Pesada”.

Neste dia visitava Santo André o presidente da FIAF (Federação Internacional de Arte Fotográfica, um belga, cujo nome não é registrado.

Sentados (a partir da esquerda): Orlando Gaiarsa, Arnaldo Machado Florence, o visitante e René Schoeps.

Em pé (na mesma ordem): Santos Parra, Emílio Schoeps, Mário Simões, (?), Octaviano Gaiarsa, Beltran Asêncio, Oswaldo Scalzaretto e Osvaldo S. de Lima

Crédito da foto 1 – Acervo: Mário Simões (em memória)

TURMA DA PESADA. A diretoria do Câmera Clube de Santo André no seu auge, década de 1950: representantes da cidade, São Bernardo, São Caetano e Capital

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sábado, 28 de junho de 1975 – Edição 2784

TRÊS CIDADES. Pela primeira vez o novo secretário dos Negócios Metropolitanos visitava Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Objetivo de Roberto Cerqueira César: inteirar-se dos problemas locais.

SÃO BERNARDO – Sanko e Toshiba anunciavam que iriam instalar filiais no Parque Industrial dos Imigrantes.

NOTA DA MEMÓRIA – O Parque Industrial dos Imigrantes foi um dos principais projetos implementado pelo governo Geraldo Faria Rodrigues/Élcio Cândido (Macalé), 1973 a 1977.

As duas indústrias foram, de fato, instaladas no bairro Cooperativa; a filial Toshiba encerrou atividades.

ESPORTES – O Grande ABC iniciava participação no 6º Troféu Brasil de Atletismo. Levou 74 atletas a Barretos, entre os quais Carlos Jacques, da Associação dos Servidores Públicos de Santo André, recordista sul-americano no arremesso de peso.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Acidentes aéreos.

Na selva Amazônica...

...e na Cantareira.

Manchetes revividas

Texto: Milton Parron

No programa “Memória” deste domingo, o assunto que será exposto está relacionado com acidentes aéreos.

Embora em número insignificante, se relacionado com acidentes automotivos, o desastre aéreo é infinitamente mais impactante, primeiro exatamente pelo fato de não ser ocorrência banal e, segundo porque produz, quase sempre, número de vítimas elevado.

Por essa razão, o susto do momento permanece na memória das pessoas por muitos anos.

O primeiro acidente abordado no programa, com ampla cobertura do jornalismo da Rádio Bandeirantes, ocorreu na madrugada de 29 de abril de 1952 com um avião Clipper, da Pan American decolado do Rio de Janeiro com destino a Nova York com 50 pessoas a bordo. Uma falha estrutural lançou o avião ao solo em meio a selva amazônica. Ficou desaparecido durante vários dias e, na ocasião, foi organizada uma denominada “Caravana da Solidariedade Humana” constituída de paraquedistas amadores e políticos profissionais. Nem mesmo sabiam se o avião tinha se acidentado, e muito menos onde tal fato poderia ter acontecido, e assim mesmo foram se lançar sobre a selva, pode-se imaginar o resultado de tudo aquilo.

Outro acidente que será revivido no programa aconteceu na noite de 2 de março de 1996, na Grande São Paulo. O número de vítimas foi bem menor, nove mortos, ocorre que entre eles estava o irreverente grupo musical “Mamonas Assassinas”, amado pelos jovens. Os detalhes daquele voo, a partir da reconstituição das gravações de conversas do piloto com os controles em terra e que tinham sido transcritas para o papel, darão ao ouvinte a exata noção de tudo que colaborou para aquela dolorosa ocorrência.

Memória - Produção e apresentação: Milton Parron. Rádio Bandeirantes em 86.3 e 90.9. Amanhã, às 7h; sexta-feira, às 23h. Disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple Podcast.

EM 28 DE JUNHO DE...

1905 – Tóquio, 26. A tomada da colina do Noroeste foi importantíssima. Três mil russos defendiam-na. Os russos tiveram 300 baixas e os japoneses apenas 17.

Moscou, 26. Realizavam-se preces públicas pedindo a proteção do altíssimo para as armas russas.

1955 – Fundada, em Santo André, a Associação Patrocinadora da Casa da Esperança, entidade filantrópica e particular em apoio à instituição. Na presidência da diretoria, Guilhermina Amaral Stabel; à frente do Conselho Administrativo, Vicente Martins Junior.

Pela Taça Internacional Charles Miller, no Pacaembu, Corinthians 3, Flamengo. O jogo foi transmitido pela TV Record, canal 7, marcando a volta de Leônidas da Silva nos comentários.

No Rio, Benfica 2, Peñarol 0.

General Electric destacava em anúncio a nova iluminação do Pacaembu: “Vibra novamente o Pacaembu sob as luzes dos refletores da GE”.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Regente Feijó.

28 de junho é também o aniversário de Altinho (PE) Clevelândia (PR), Ilhéus (BA), Monteiro (PB) e Presidente Dutra (MA).

Festa do Imaculado Coração de Maria

28 de junho

Essa data sempre ocorre no sábado seguinte à solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que por sua vez é celebrado na sexta-feira após a solenidade de Corpus Christi.

Santo Irineu

Nasceu e se formou na Ásia Menor. Viveu na Gália e foi bispo de Lyon, na França. Ali faleceu no ano 202.

Ilustração – Portal A 12