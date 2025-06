Veja a programação do 'Viva o Paço' e 'Viva SBC' deste fim de semana

Moradores de São Bernardo terão um fim de semana recheado de atividades culturais e recreativas com as edições dos programas Viva o Paço e Viva SBC, promovidas pela Prefeitura nos dias 28 e 29 de junho. A programação gratuita acontece em espaços públicos da cidade e oferece atrações para todas as idades.



As atividades serão realizadas no Paço Municipal, no Parque Chácara Silvestre e na Área Verde da Praça Giovanni Breda. O objetivo da ação é promover o uso coletivo dos espaços da cidade, aproximar os moradores da arte e da cultura e garantir diversão para toda a família.



Entre as atrações estão brincadeiras tradicionais como corrida de saco, peteca, bambolê, pião e pula corda, além de brinquedos infláveis, personagens temáticos e distribuição de pipoca para o público infantil. Para os adultos, aulas de zumba e ritmos animam as tardes de sábado e domingo.



Confira a programação:

Viva o Paço – Paço Municipal

Sábado (28/6) – das 14h às 20h



15h às 16h: Aula de Zumba



16h às 17h: Corporação Musical São José



Brinquedos infláveis, recreação infantil, personagens, pipoca e brincadeiras tradicionais



Domingo (29/6) – das 14h às 20h



15h às 16h: Aula de Zumba



16h às 17h: Show com Maurício Patrocínio (Sertanejo/MPB)



Brinquedos infláveis, recreação infantil, personagens, pipoca e brincadeiras tradicionais



Viva SBC – Sábado e domingo (28 e 29/6), das 14h às 20h



Chácara Silvestre

(Avenida Wallace Simonsen, 1800 – Nova Petrópolis)



16h às 17h: Aula de ritmos



Recreação infantil



Área Verde – Praça Giovanni Breda



16h às 17h: Aula de Zumba



Caminhão da Alegria com brincadeiras tradicionais e brinquedos infláveis



A programação é gratuita e aberta ao público. A dica é levar a família e aproveitar a estrutura montada para curtir com segurança e alegria.