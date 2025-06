Projeto de foguete premiado será apresentado nas escolas de São Bernardo

Estudantes de engenharia aeronáutica da UFABC (Universidade Federal do ABC) apresentaram, nesta sexta-feira (27), ao prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), projeto premiado internacionalmente. O grupo UFABC Rocket Design desenvolveu o foguete Aracê, vencedor de competição realizada no Texas, Estados Unidos, entre os dias 9 e 14 de junho. Os futuros engenheiros foram convidados pelo chefe do Executivo a levar a experiência para estudantes e professores da rede municipal.

“É um orgulho ver vocês, jovens aqui da nossa cidade, da região, representando o Brasil e vencendo em uma competição com outras instituições do mundo todo. Isso prova o valor do estudo, da dedicação, de fazer as coisas com amor. É uma conquista para a educação pública do País. Vocês serão inspiração para muitas crianças e adolescentes que têm sonhos, que querem fazer uma faculdade, que querem vencer em seus objetivos”, declarou o prefeito Marcelo Lima.

LEIA MAIS: Estudantes da UFABC vencem torneio internacional de foguetes

O convite de levar o projeto a alunos e professores da rede municipal foi recebido com entusiasmo pelo grupo. “Um foguete envolve muita física, química e matemática. O preparo do foguete é interdisciplinar. Como universidade pública, queremos ter essa conexão com as redes de ensino, para levar esse tipo de resultado. Criar a cultura de que podemos sim fazer tecnologia aeroespacial”, ponderou o coordenador do curso de bacharelado de Engenharia Espacial da UFABC, professor Cesar Monzu Freire.

A agenda registrou a participação dos secretários municipais de Projetos e Obras, André Marzolla, de Educação, professor Júlio César da Costa, e da adjunta de Educação, Jussara Bezerra. O grupo UFABC Rocket Design é formado por 130 alunos. Pedro Henrique Lima, 23 anos, 4º ano de engenharia aeronáutica, falou sobre o significado do prêmio recebido. “Esse é um símbolo de esperança. Mostra que há um caminho possível para todos os alunos, não somente das universidades, mas também do Ensino Médio e das escolas públicas da cidade”, enfatizou.

Os estudantes da UFABC se destacaram entre 150 instituições de todo o mundo, que contou com mais 2 mil participantes. O grupo contou com o apoio de professores da universidade e do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica).

Ensino superior

Durante o encontro com os estudantes da UFABC, o prefeito Marcelo Lima reafirmou o compromisso da Prefeitura de São Bernardo de trabalhar em projetos e parcerias para fortalecer o Ensino Superior na cidade. O apoio à Universidade Federal do ABC foi um dos destaques.

Entre as iniciativas da Prefeitura criadas neste ano estão a implantação da Faculdade Municipal de São Bernardo, além da oferta de bolsas de estudo 100% gratuitas na Faculdade de Direito.

O Conecta São Bernardo, programa pioneiro que levará jovens estudantes com idade entre 15 e 17 anos, cadastrados no CadÚnico, a intercâmbio internacional na Irlanda, também está entre as ações prioritárias que vão dar oportunidades para jovens de São Bernardo.

LEIA TAMBÉM: Estudante de engenharia aeroespacial da UFABC sonha em ser astronauta