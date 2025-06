Estudantes da UFABC vencem torneio internacional de foguetes

Pela primeira vez, o Brasil subiu ao topo do pódio da IREC (International Rocket Engineering Competition), uma das maiores competições de engenharia de foguetes do mundo. O feito inédito foi alcançado pela equipe UFABC Rocket Design, formada por estudantes da Universidade Federal do ABC, durante a 18ª edição do evento, realizada entre os dias 9 e 14 de junho, no estado do Texas, nos Estados Unidos.



O grupo venceu a categoria de foguetes com motor de combustível sólido, desbancando universidades de peso de diversos países. Mais de 150 instituições e cerca de 2 mil participantes, entre alunos, professores e mentores, participaram do desafio internacional.



Batizado de Aracê, o foguete brasileiro se destacou pela precisão impressionante. A altitude máxima prevista era de 3.272 metros; na prática, o equipamento atingiu 3.255 metros — margem de erro inferior a 1%. Parte do desempenho é creditado ao simulador desenvolvido especialmente para o projeto por um aluno da equipe, dentro de um programa de iniciação científica na UFABC.



Além da IREC, o mesmo foguete representará o Brasil na Latin American Space Challenge (LASC), maior competição experimental de foguetes da América Latina.



A equipe vencedora reúne cerca de 130 alunos de diferentes cursos da universidade e teve apoio de docentes da UFABC e do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica).